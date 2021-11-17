В посёлке Новобурейский в Амурской области женщина напала на фельдшера, который приехал к ней на вызов. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, во время работы на вызове между женщиной и фельдшером произошёл конфликт. Перепалка переросла в драку: пациентка сорвала с медработника маску, оскорбила его и исцарапала.

"Сотрудники полиции установили, что к произошедшему причастна местная жительница 1986 года рождения. Данная гражданка ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ "Побои", — говорится в сообщении.

Теперь женщине грозит не только административная, но уже и уголовная ответственность.