Оскорбила и исцарапала: В Амурской области пациентка напала не фельдшера скорой
Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за нанесение побоев.
Фото © ТАСС / Максим Киселев
В посёлке Новобурейский в Амурской области женщина напала на фельдшера, который приехал к ней на вызов. Об этом сообщает УМВД России по региону.
По данным правоохранителей, во время работы на вызове между женщиной и фельдшером произошёл конфликт. Перепалка переросла в драку: пациентка сорвала с медработника маску, оскорбила его и исцарапала.
"Сотрудники полиции установили, что к произошедшему причастна местная жительница 1986 года рождения. Данная гражданка ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ "Побои", — говорится в сообщении.
Теперь женщине грозит не только административная, но уже и уголовная ответственность.
А ранее Лайф публиковал видео, как медик и пациент подрались в ковидном госпитале в Тулуне. Обе стороны конфликта понесли наказание: врач уволена, пациенту грозит административная ответственность.
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