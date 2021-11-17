"Арктическое вторжение": Метеоролог Пулин предупредил уральцев о морозах до минус 26
По мере наступления таких холодов осадки прекратятся, небо станет ясным.
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В тылу циклона в среду, 17 ноября, окажется столица Урала. В ночь на 18 ноября "арктическое вторжение" ударит по юго-западу Свердловской области.
"Холодный воздух достигнет северных районов региона под утро, а Екатеринбурга — к середине дня. Осадки при этом прекратятся, а к вечеру рассеется облачность", — цитирует эксперта в метеорологии Алексея Пулина портал Е1.ru.
По прогнозу Пулина, эпицентр холода в ночь на четверг придётся на юго-запад Свердловской области, там похолодает до –24...–26 °С. В Екатеринбурге столбики термометров опустятся до 17 градусов ниже нуля.
Ранее Лайф сообщал, что есть вероятность арктического вторжения и в центральных регионах: москвичам пообещали 19-градусные морозы в конце ноября. Зима пойдёт в наступление по всем фронтам, а холод будет усиливаться ежедневно.
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