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"Арктическое вторжение": Метеоролог Пулин предупредил уральцев о морозах до минус 26

По мере наступления таких холодов осадки прекратятся, небо станет ясным.

17 ноября, 03:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В тылу циклона в среду, 17 ноября, окажется столица Урала. В ночь на 18 ноября "арктическое вторжение" ударит по юго-западу Свердловской области.

"Холодный воздух достигнет северных районов региона под утро, а Екатеринбурга — к середине дня. Осадки при этом прекратятся, а к вечеру рассеется облачность", — цитирует эксперта в метеорологии Алексея Пулина портал Е1.ru.

По прогнозу Пулина, эпицентр холода в ночь на четверг придётся на юго-запад Свердловской области, там похолодает до –24...–26 °С. В Екатеринбурге столбики термометров опустятся до 17 градусов ниже нуля.

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Ранее Лайф сообщал, что есть вероятность арктического вторжения и в центральных регионах: москвичам пообещали 19-градусные морозы в конце ноября. Зима пойдёт в наступление по всем фронтам, а холод будет усиливаться ежедневно.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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