В тылу циклона в среду, 17 ноября, окажется столица Урала. В ночь на 18 ноября "арктическое вторжение" ударит по юго-западу Свердловской области.

"Холодный воздух достигнет северных районов региона под утро, а Екатеринбурга — к середине дня. Осадки при этом прекратятся, а к вечеру рассеется облачность", — цитирует эксперта в метеорологии Алексея Пулина портал Е1.ru.

По прогнозу Пулина, эпицентр холода в ночь на четверг придётся на юго-запад Свердловской области, там похолодает до –24...–26 °С. В Екатеринбурге столбики термометров опустятся до 17 градусов ниже нуля.