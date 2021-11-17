Три человека погибли из-за взрыва газового баллона в Казахстане

Жертвами взрыва газового баллона в Казахстане стали три человека. Ещё десять человек получили ранения различной степени тяжести, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В посёлке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошёл взрыв газового баллона. По прибытии на место происшествия было установлено, что пожар произошёл в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара составила около 350 кв. метров", — говорится в сообщении ведомства.

Три человека были найдены мёртвыми. Тех, кому удалось выжить, отправили в больницу. Они находятся под наблюдением специалистов.