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Три человека погибли из-за взрыва газового баллона в Казахстане

После детонации ёмкости в бараке начался пожар, огонь охватил площадь в сотни квадратных метров.

17 ноября, 03:58

Фото © Pixabay

Жертвами взрыва газового баллона в Казахстане стали три человека. Ещё десять человек получили ранения различной степени тяжести, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В посёлке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошёл взрыв газового баллона. По прибытии на место происшествия было установлено, что пожар произошёл в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара составила около 350 кв. метров", говорится в сообщении ведомства.

Три человека были найдены мёртвыми. Тех, кому удалось выжить, отправили в больницу. Они находятся под наблюдением специалистов.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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