Октябрь сменил август: главное за месяц — взрывы газа, отравления алкоголем и ковидные рекорды Октябрь был богат на трагические события, затмив август в статусе самого "несчастливого месяца". Лайф вспомнил главные из них. 30 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

Взрывы газа

История со взрывами началась с первых дней месяца, но если в Нижнем Новгороде от хлопка пострадало два человека, а в подъезде многоэтажки разворотило стены двух квартир и обрушился лифт, то дальше было хуже.

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Следующий случай произошёл уже 25 октября в Набережных Челнах. Вечером взрыв произошёл на верхних этажах многоквартирного дома, в самом его центре. Под завалами оказались несколько человек, которых пришлось извлекать спасателям. Одним из последних был человек из той квартиры, где и произошёл взрыв.

Это был 70-летний Владимир Рочёв. Пенсионер страдает алкоголизмом. Из-за этого состоял на учёте в наркодиспансере. В 2010-м в его квартире перекрыли газ за нарушение правил пользования и поставили заглушку. В марте уже этого года газовщики были у Рочёва — заглушка стояла. Предположительно, он сам мог снять её и пользоваться газом. Позднее выяснилась ещё одна деталь — конфликт с соседкой. Именно в день взрыва пенсионер позвонил в полицию и сказал, что 45-летняя Галина Загриева якобы приватизировала его квартиру и переписала на себя. Оказалось, что это было не первое обращение Рочёва в органы.

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29 апреля и 15 мая он обращался с заявлением, что его завещание составлено неверно и в отношении него совершено мошенничество. В возбуждении уголовного дела тогда было отказано. В конце лета он просил оказать ему содействие в приватизации квартиры и жаловался на Галину Загриеву, что составил с соседями договор ренты по уходу за ним, якобы всё это стоило 300 тысяч рублей. В результате взрыва всех пострадавших доставили в больницу, одна из женщин скончалась во время операции.

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Не прошло и дня, как следующий взрыв произошёл в Балтийске Калининградской области. Там сами жители спасли двоих детей в одной из квартир на первом этаже.

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Через несколько минут стало известно о ещё одном взрыве. На этот раз в Видном. Там тоже на первом этаже дома произошла утечка газа, после которой раздался взрыв. В этот момент в квартире находились пятеро детей — от полутора до восьми лет — и трое взрослых. В квартире выбило стёкла, но, к счастью, никто серьёзно не пострадал.

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В некоторых случаях Следственный комитет завёл дела о ненадлежащем оказании услуг.

Отравления алкоголем

Не только большое количество пожаров и взрывов унесли жизни людей в октябре, произошли отравления палёным алкоголем. Первый случай — в Оренбургской области. В ночь на 7 октября нескольких человек от 36 до 73 лет госпитализировали с похожими симптомами. Выяснилось, что сразу в трёх районах (Яcненском, Домбаровском и Адамовском) были зафиксированы отравления метанолом. Все пострадавшие и погибшие, по данным СК, покупали "палёнку" у одного производителя.

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В итоге задержали 29-летнего организатора "бизнеса" из Орска. Он наладил производство, а его подельники занимались продажей на местах. Также задержаны 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из посёлка Красночабанский. Именно у них приобрели суррогат погибшие. Через некоторое время обнаружили ещё одну бочку с "палёнкой" в Орске. Всего по делу задержали и арестовали 11 человек. Число жертв росло с каждым днём. Сейчас оно достигло 35.

Через неделю точно такая же история произошла в Екатеринбурге. Там от некачественного алкоголя скончалось 18 человек. Все жертвы проживали в одном районе. "Отраву", в которой был метанол, разливали на рынке "Ботанический". Продавцов задержали.

А 18 октября стало известно о ещё одном случае, опять в Оренбуржье. Но на этот раз некачественный алкоголь выпила семилетняя девочка. Утром ребёнка привезли в детскую больницу города Новотроицка. Врачи поставили диагноз: отравление суррогатным алкоголем. Следователи выяснили, что младшекласcница вечером гуляла с компанией друзей и попробовала какую-то спиртосодержащую жидкость. Дома девочке стало плохо, утром её решили показать медикам. Врачам удалось её спасти. Оказалось, что "отрава" готовилась у неё же дома. 15-летний друг из компании, в которой гуляла девочка, сбегал к бабушке школьницы за бутылкой. Выпили все, но известно, что плохо стало только младшекласснице. В итоге родителей привлекли к административной ответственности.

Длинные выходные

Октябрь запомнится ещё и стремительным ростом числа жертв ковида и тем, что после него последовало. Если в первый день месяца было выявлено 24 522 случая заболевания коронавирусом и 887 смертей, то к концу месяца цифра инфицированных приблизилась к 40 000, а летальных случаев стало более 1000 ежедневно. Логично, что власти задумались о введении новых предупредительных мер с началом третьей волны. Первые звоночки пошли из регионов. Там власти стали ограничивать работу культурных заведений, массовые мероприятия и возвращать забытые с весны QR-коды. В Севастополь можно попасть только по сертификату о вакцинации или с медотводом от неё. А в Хакасии и вовсе объявили комендантский час — жителям запретили выходить из дома с 23:00 до 6 утра, а общественный транспорт поставили на паузу сразу в трёх городах республики.

После сигналов из регионов зампред правительства Татьяна Голикова предложила президенту страны ввести нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Владимир Путин это предложение поддержал и подписал соответствующие документы, призвав россиян вакцинироваться и ограничить контакты с заболевшими. Но многие жители решили устроить себе в эти дни мини-отпуск. В итоге раскупили путёвки на курорты, а в первые дни каникул в аэропортах страны выстроились огромные очереди. Сейчас только остаётся догадываться, что ещё привезут курортники и подействуют ли принятые меры после объявленной даты или выходные будут продлены.

Авторы Алексей Соков