СМИ: Среди главных получателей секретного экспорта из России оказались страны НАТО

В первую десятку государств-лидеров по приему российского секретного экспорта попали шесть государств-членов НАТО. Это следует из официальной таможенной статистики России, сообщает РБК.

Как отмечается, в топ-10 получателей таких товаров в январе—сентябре 2021 года вошли США (2 место), Чехия (3 место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места). Крупнейшим же покупателем второй год подряд является Алжир. В целом зафиксирован резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.).

На примере Чехии поясняется, что скрытый экспорт вырос по группам 88 (авиатехника, детали к ней) и 93 (оружие, боеприпасы) в неизвестной пропорции. Так, там работает компания LOM Praha, учрежденная Минобороны Чехии, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО.