СМИ: Среди главных получателей секретного экспорта из России оказались страны НАТО
По данным таможни, в этом году поставка за рубеж таких категорий товаров резко выросла. Это связывают в том числе с ремонтом самолётов российского производства.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
В первую десятку государств-лидеров по приему российского секретного экспорта попали шесть государств-членов НАТО. Это следует из официальной таможенной статистики России, сообщает РБК.
Как отмечается, в топ-10 получателей таких товаров в январе—сентябре 2021 года вошли США (2 место), Чехия (3 место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места). Крупнейшим же покупателем второй год подряд является Алжир. В целом зафиксирован резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.).
На примере Чехии поясняется, что скрытый экспорт вырос по группам 88 (авиатехника, детали к ней) и 93 (оружие, боеприпасы) в неизвестной пропорции. Так, там работает компания LOM Praha, учрежденная Минобороны Чехии, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО.
Меж тем в прошлом году, как сообщал Лайф, секретный экспорт из России упал на 16%. Тогда Алжир потеснил с первого места Египет.
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