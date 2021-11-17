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Россияне высказались за сокращение рабочего дня осенью и зимой

Около двух третей опрошенных уверены, что смогут справится с поставленными перед ними задачами и за семь часов.

17 ноября, 04:49

Фото © Pexels

Большая часть работающего населения России поддерживает инициативу о сокращении рабочего дня с восьми часов до семи осенью и зимой. Об этом свидетельствуют данные результатов исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Как пишет РБК, эту идею поддержало 56% опрошенных. Со стороны работодателей воодушевления замечено не было: лишь 4% компаний допустили переход на сокращённый семичасовой рабочий день, ещё в 4% учреждений рассматривали возможность сокращения рабочего дня в этот период, однако сочли недопустимой, 3% затруднились ответить, а 89% и вовсе не обсуждали этот вопрос.

Согласно результатам исследования, около двух третей опрошенных россиян (67%) отметили, что смогли бы выполнить свой обычный объем работ за семичасовой рабочий день, тогда как 10% считают, что не выполнили бы норму.

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Как рассказывал Лайф, ранее в Минтруде рассказали, что в Трудовом кодексе России закрепят продолжительность рабочего дня и правила расчёта отпуска.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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