Россияне высказались за сокращение рабочего дня осенью и зимой

Большая часть работающего населения России поддерживает инициативу о сокращении рабочего дня с восьми часов до семи осенью и зимой. Об этом свидетельствуют данные результатов исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Как пишет РБК, эту идею поддержало 56% опрошенных. Со стороны работодателей воодушевления замечено не было: лишь 4% компаний допустили переход на сокращённый семичасовой рабочий день, ещё в 4% учреждений рассматривали возможность сокращения рабочего дня в этот период, однако сочли недопустимой, 3% затруднились ответить, а 89% и вовсе не обсуждали этот вопрос.

Согласно результатам исследования, около двух третей опрошенных россиян (67%) отметили, что смогли бы выполнить свой обычный объем работ за семичасовой рабочий день, тогда как 10% считают, что не выполнили бы норму.