Опубликован новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Сюжет третьего фильма о приключениях юноши с суперсилами заключается в том, что после разоблачения Человек-паук, роль которого играет популярный британский актёр Том Холланд, приходит за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч) и просит его сделать так, чтобы люди забыли о том, что супергероем является Питер Паркер. Однако мощное заклинание пробивает брешь в нашем мире, впуская в него самых могущественных злодеев, которые когда-либо сражались с Человеком-пауком в любой из вселенных.