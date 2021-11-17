Опубликован новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Судя по кадрам, герою Тома Холланда предстоит встретиться с врагами из других вселенных. Речь, например, идёт о Докторе Осьминоге.
Скриншот © YouTube / SonyPicturesRU
Компания Sony Pictures опубликовала новый трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Нет пути домой", который рассказывает о новых вызовах и испытаниях, встречающихся на пути Питера Паркера. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале компании.
Сюжет третьего фильма о приключениях юноши с суперсилами заключается в том, что после разоблачения Человек-паук, роль которого играет популярный британский актёр Том Холланд, приходит за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч) и просит его сделать так, чтобы люди забыли о том, что супергероем является Питер Паркер. Однако мощное заклинание пробивает брешь в нашем мире, впуская в него самых могущественных злодеев, которые когда-либо сражались с Человеком-пауком в любой из вселенных.
В фильме зрители, например, встретят Доктора Осьминога, а также Электро. Отметим, что премьера фильма в России состоится 15 декабря, в то время как во всём мире фанаты смогут насладиться новой историей только с 17 декабря.
Ранее Лайф рассказывал, что тизер-трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" побил рекорд "Мстителей". Видео за сутки с момента появления в Сети набрало 355,5 миллиона просмотров. В России долгожданную премьеру зрители смогут увидеть 15 декабря.
Комментариев: 0