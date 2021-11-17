В Германии за сутки выявили рекордное число новых случаев ковида
Предыдущий максимум был зафиксирован 11 ноября, когда за 24 часа зарегистрировали 50 196 случаев заражения.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
В Германии число подтверждённых новых случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 52 826. Это стало новым максимумом за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
Отметим, что за всё время в стране зафиксировали 5 129 950 случаев коронавируса. А общее число летальных исходов в Германии достигло 98 274, из них 294 — за последние 24 часа.
Напомним, что предыдущий антирекорд по заболеваемости зафиксирован в ФРГ 11 ноября, когда было выявлено 50 196 случаев коронавируса.
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