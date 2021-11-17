В Германии за сутки выявили рекордное число новых случаев ковида

В Германии число подтверждённых новых случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 52 826. Это стало новым максимумом за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Отметим, что за всё время в стране зафиксировали 5 129 950 случаев коронавируса. А общее число летальных исходов в Германии достигло 98 274, из них 294 — за последние 24 часа.