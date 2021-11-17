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Доктор Мясников назвал продукты, из-за которых могут образоваться тромбы

Врач при этом отметил, что недуг вызывают не сами вещества, содержащиеся в пище, а их взаимодействие с лекарственными препаратами.

17 ноября, 06:16

Фото © Pixabay

Следует отказаться от употребления чрезмерного количества зелени во время приёма лекарств, разжижающих кровь, так как в таких продуктах содержится витамин K, который становится "антагонистом" препаратов для лечения тромбоза. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если мы даём кроворазжижающие лекарства, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зелёную фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина", — объяснил медик.

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Иммунолог назвал продукты, которые в десятки раз повышают риск образования тромбов

Он также пояснил, что тромбоз вызывает не витамин K, а такие состояния, "против которых мы даём варфарин". Так, нейтрализация действия этого лекарственного средства может привести к негативным последствиям.

Ранее доктор Мясников рассказал, как привиться от ковида перед беременностью. Кормление грудью при коронавирусе безопасно, так как он не передаётся через кровь или молоко матери, заверил врач.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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