Доктор Мясников назвал продукты, из-за которых могут образоваться тромбы

Следует отказаться от употребления чрезмерного количества зелени во время приёма лекарств, разжижающих кровь, так как в таких продуктах содержится витамин K, который становится "антагонистом" препаратов для лечения тромбоза. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если мы даём кроворазжижающие лекарства, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зелёную фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина", — объяснил медик.

Он также пояснил, что тромбоз вызывает не витамин K, а такие состояния, "против которых мы даём варфарин". Так, нейтрализация действия этого лекарственного средства может привести к негативным последствиям.