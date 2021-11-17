Посольство РФ в Казахстане в курсе ситуации с заявившим о рабстве россиянине
В пресс-службе местного Департамента полиции Лайфу заявили, что начато досудебное расследование по статье о незаконном лишении свободы.
Мужчина, представившийся гражданином РФ. Скриншот © Департамент полиции Карагандинской области
Посольство России в Казахстане разбирается в обстоятельствах истории заявившего о 20-летнем рабстве россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии. Мужчина ранее сообщил, что его незаконно удерживал житель Карагандинской области.
"Наши коллеги вчера выехали в Карагандинскую область для проверки всех обстоятельств, связанных с ситуацией вокруг указанного гражданина", — пояснили дипломаты.
Как рассказали Лайфу в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование по статье о незаконном лишении свободы россиянина. Отмечается, что в ходе мониторинга соцсетей сотрудники Управления криминальной полиции обнаружили видео, на котором мужчина сообщил о незаконном удержании его на одной из зимовок региона.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", — сообщил заместитель начальника полицейского департамента области Абиль Абильдин.
Ранее Лайф писал, что россиянин заявил, что 20 лет был рабом в Казахстане. По словам мужчины, он уроженец Ярославской области.
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