Посольство РФ в Казахстане в курсе ситуации с заявившим о рабстве россиянине

Посольство России в Казахстане разбирается в обстоятельствах истории заявившего о 20-летнем рабстве россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии. Мужчина ранее сообщил, что его незаконно удерживал житель Карагандинской области.

"Наши коллеги вчера выехали в Карагандинскую область для проверки всех обстоятельств, связанных с ситуацией вокруг указанного гражданина", — пояснили дипломаты.

Как рассказали Лайфу в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование по статье о незаконном лишении свободы россиянина. Отмечается, что в ходе мониторинга соцсетей сотрудники Управления криминальной полиции обнаружили видео, на котором мужчина сообщил о незаконном удержании его на одной из зимовок региона.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", — сообщил заместитель начальника полицейского департамента области Абиль Абильдин.