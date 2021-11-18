Эксперты: Россия может перенять лучшее из мирового опыта применения QR-кодов

Россия не является родоначальником меры введения QR-кодов, а лишь перенимает международный опыт, доказавший свою эффективность. Об этом рассказал политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов, выступая в ходе круглого стола ЭИСИ на тему "QR-коды: опыт и перспективы применения".

Ранее в мировой практике по борьбе с инфекцией была актуальна разработка приложений для отслеживания больных вирусом их контактов, однако высокий объём тестирования изменил эту ситуацию. В ряде стран сегодня используются так называемые ковид-паспорта, которые содержат QR-код. Например, в американских штатах Калифорния, Гавайи, Вирджиния и Нью-Йорк для посещения общественных мест такой документ должны иметь все граждане старше 12 лет. В Китае QR-коды не просто распространены, они ещё и ранжируются по цветам: зелёный даёт носителю полную свободу передвижения, жёлтый предписывает недельную самоизоляцию, а красный — карантин на 14 и более дней. В Южной Корее система QR-кодов введена уже с первой волны пандемии и действует до сих пор.

"В условиях растущей смертности от вируса в мировой практике данная мера стала таким же естественным средством защиты, как и использование масок", — подытожил эксперт.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал об израильском опыте вакцинации и годичном опыте жизни при "зелёных паспортах". Эти меры позволили достигнуть большой степени свободы и безопасности граждан, считает он.

"Их система работает. Порядка 70% взрослого населения привито, 60% уже ревакцинировано. Люди привыкли и не удивляются этому. Более того, они достигли коллективного иммунитета, и поэтому открывают полностью страну для туристов", — отметил Мартынов.

По мнению эксперта, введение возможности использования QR-кодов никак не противоречит правам и свободам граждан, наоборот, подчёркивает готовность государства брать на себя ответственность за благополучие и здоровье общества.

У России есть время и возможность найти оптимальный путь в применении QR-кодов, говорят эксперты. Уникальный опыт в этом направлении проделала Москва, где система QR-кодов изначально вводилась вообще не по инициативе властей, а по просьбе бизнеса, чтобы минимизировать потери по сравнению с локдауном. Так в городе стало возможно избежать второго тотального карантина, повысить уровень вакцинации, снизить темпы заражения и сохранить экономику.