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В РФПИ назвали достаточным запас вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" в регионах

По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, за рубежом российскими препаратами привилось уже более 100 миллионов человек, однако приоритет отдаётся вакцинации в нашей стране.

18 ноября, 17:10

Фото © Pexels

Все регионы РФ имеют достаточный запас антиковидных вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт". Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью изданию The Bell.

"В наших регионах достаточно и "Спутника V", и "Спутника лайт". Это преимущество, так как во многих странах до сих пор ещё нет вакцин", — отметил Дмитриев.

Минздрав РФ рекомендовал "Спутник лайт" для первичной вакцинации

Минздрав РФ рекомендовал "Спутник лайт" для первичной вакцинации

Глава РФПИ добавил, что за рубежом российскими препаратами привилось уже более 100 миллионов человек, однако приоритет отдаётся, конечно же, вакцинации в России.

Ранее Лайф сообщал, что в России ещё две вакцины от ковида проходят доклинические исследования. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, они были созданы на разных платформах, но принцип их действия примерно одинаков.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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