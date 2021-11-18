В РФПИ назвали достаточным запас вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" в регионах

Все регионы РФ имеют достаточный запас антиковидных вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт". Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью изданию The Bell.

"В наших регионах достаточно и "Спутника V", и "Спутника лайт". Это преимущество, так как во многих странах до сих пор ещё нет вакцин", — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что за рубежом российскими препаратами привилось уже более 100 миллионов человек, однако приоритет отдаётся, конечно же, вакцинации в России.