В РФПИ назвали достаточным запас вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" в регионах
По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, за рубежом российскими препаратами привилось уже более 100 миллионов человек, однако приоритет отдаётся вакцинации в нашей стране.
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Все регионы РФ имеют достаточный запас антиковидных вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт". Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью изданию The Bell.
"В наших регионах достаточно и "Спутника V", и "Спутника лайт". Это преимущество, так как во многих странах до сих пор ещё нет вакцин", — отметил Дмитриев.
Глава РФПИ добавил, что за рубежом российскими препаратами привилось уже более 100 миллионов человек, однако приоритет отдаётся, конечно же, вакцинации в России.
Ранее Лайф сообщал, что в России ещё две вакцины от ковида проходят доклинические исследования. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, они были созданы на разных платформах, но принцип их действия примерно одинаков.
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