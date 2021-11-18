Вирусолог Горелов: Понятие о волнах коронавируса живёт только в умах и сердцах журналистов.

Эпидемиологи, по словам Горелова, смотрят на эту проблему иначе. У них отсчёт новой волны начинается с момента, когда предыдущий вариант гена вируса вытесняется новым. С этой точки зрения в России сейчас идёт вторая волна, поскольку "британский" штамм на территории нашей страны существенного распространения так и не получил.

"А вот дельта-штамм сейчас является главной доминантой, и, по сути, с мая этого года мы имеем развитие второй волны. А закончится она только когда мы это с вами захотим. У нас с вами есть инструмент, который позволит нам завязать это крепким узлом, и этот рецепт очень прост. Мы первая страна в мире, кто сделал вакцину. У нас с вами пять вакцин — как у Райкина — "белый верх, чёрный низ". На подходе и другие препараты, но вот главное, что отсутствует у нас, — это желание защитить себя любимого", — заключил эксперт.