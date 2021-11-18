Вирусолог Горелов: Понятие о волнах коронавируса живёт только в умах и сердцах журналистов
По словам гостя шоу "Дайте сказать", волна — это всплеск после нулевой отметки. А наша страна с нулевой заболеваемостью не сталкивалась с самого начала пандемии. В этом смысле преуспел только Китай.
Фото © LIFE
Вирусолог Горелов: Понятие о волнах коронавируса живёт только в умах и сердцах журналистов.
Видео © LIFE
Врач-инфекционист, членкор РАН Александр Горелов предложил журналистам отказаться от использования таких терминов, как "третья", "четвёртая", "пятая волна коронавируса". Эксперт объясняет, что волна — это некий всплеск после нулевой отметки. Россия же с начала пандемии с нулём в этом смысле не сталкивалась ни разу, объясняет гость нового выпуска шоу "Дайте сказать".
"Я вас разочарую, но "волны" есть только в умах и сердцах журналистов. Только, по сути, Китай, имея жёсткие ограничения и жёсткий локдаун, перешёл через ноль", — пояснил вирусолог.
Эпидемиологи, по словам Горелова, смотрят на эту проблему иначе. У них отсчёт новой волны начинается с момента, когда предыдущий вариант гена вируса вытесняется новым. С этой точки зрения в России сейчас идёт вторая волна, поскольку "британский" штамм на территории нашей страны существенного распространения так и не получил.
"А вот дельта-штамм сейчас является главной доминантой, и, по сути, с мая этого года мы имеем развитие второй волны. А закончится она только когда мы это с вами захотим. У нас с вами есть инструмент, который позволит нам завязать это крепким узлом, и этот рецепт очень прост. Мы первая страна в мире, кто сделал вакцину. У нас с вами пять вакцин — как у Райкина — "белый верх, чёрный низ". На подходе и другие препараты, но вот главное, что отсутствует у нас, — это желание защитить себя любимого", — заключил эксперт.
Ранее вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов. По словам гостя шоу "Дайте сказать", эта мера станет дополнительным рубежом защиты для сознательных и законопослушных граждан.
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