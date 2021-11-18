Путин: Нельзя отступать от принципа индексации пенсий выше инфляции
По словам главы государства, с 2019 года руководство страны строго выдерживало это правило.
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Властям России нельзя отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
Глава государства напомнил, что говорил об этом на съезде партии "Единая Россия", и заметил, что с 2019 года власти строго выдерживали это правило.
"Сегодня с учётом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно", — указал Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей. В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Президент заявил, что этого недостаточно.
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