Путин: Нельзя отступать от принципа индексации пенсий выше инфляции

Властям России нельзя отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.

Глава государства напомнил, что говорил об этом на съезде партии "Единая Россия", и заметил, что с 2019 года власти строго выдерживали это правило.

"Сегодня с учётом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно", — указал Путин.