Лавров считает, что Киев изображает себя "жертвой агрессии РФ" через провокации в Чёрном море

Все провокации, происходящие в Чёрном море, Киев использует, чтобы выставить себя "жертвой российской агрессии". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Президент РФ Владимир Путин достаточно чётко изложил наши оценки того, что происходит в районе Чёрного моря. Мы видим сознательные провокации, ситуацию, которую описывали не раз художники, кинематографисты и писатели, в частности в фильме "Хвост виляет собакой", — сказал дипломат, выступая на расширенном заседании коллегии внешнеполитического ведомства.

Всё происходящее в значительной мере отражает желание Киева представить себя "жертвой российской агрессии", которую в Незалежной то видят, то отрицают, заметил Лавров. Некоторые украинские политики, включая президента Владимира Зеленского, хотели бы "нагнетать страсти" и "совершить какую-нибудь провокацию, чтобы Россия сорвалась", уверен министр.

"В надежде, как я уже говорил, на принцип, озвученный ещё Остапом Бендером: заграница нам поможет", — добавил Лавров.