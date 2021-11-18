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Поклонская подарит янтарь, тульские пряники и крымский мёд политикам Кабо-Верде

Бывший прокурор Крыма отметила, что это лишь предварительный список сувениров, которые она хочет привезти на Острова Зелёного Мыса.

18 ноября, 15:50
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская подарит политикам страны калининградский янтарь, тульские пряники и крымский мёд. В беседе с "Тульской службой новостей" экс-прокурор Крыма рассказала, что собирается представить образ родного государства в важнейших атрибутах.

"Чтобы через культуру отразить образ России в глазах представителей других политических ведомств, я подарю политикам Кабо-Верде калининградский янтарь, крымский мёд, знаменитый чай, из тульского — самовары, вкусные пряники, а также павловопосадские платки с национальными узорами", — пояснила Поклонская, добавив, что это только лишь предварительный список сувениров.

Ранее Поклонская показала фото в дипломатическом мундире. Подписчики отметили, что она прекрасно смотрится и в прокурорской, и в новой форме.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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