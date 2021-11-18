Депутат Слуцкий счёл неблагодарным делом оценку опасности подножки от Запада

Глава думского комитета заявил, что Москва готова к конструктивному сотрудничеству со всеми странами. И призвал не делить коллективный Запад в вопросах отношения к нашей стране на Евросоюз и США.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с Лайфом прокомментировал итоги коллегии МИД РФ с участием главы государства Владимира Путина. Парламентарий заявил, что оценивать опасность подножки от Запада — дело неблагодарное.

Леонид Слуцкий назвал нынешнюю коллегию МИД знаковой, а работу всего внешнеполитического ведомства — эффективной и успешной в деле продвижения роли России и наших взглядов по ключевым вопросам мировой политики и формирования мировой архитектуры XXI века.

Также собеседник Лайфа заявил, что Россия готова к конструктивному сотрудничеству со всеми странами. И призвал не делить коллективный Запад в вопросах отношения к нашей стране на Евросоюз и США. При этом объяснил, от кого больше стоит ожидать подножки — от Европы или Америки.

"Ото всех, кто относится к России необъективно, а это и США, и ЕС, и оценивать ту или иную опасность подножки, подставы от них, сравнивать — дело неблагодарное", — считает Слуцкий.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что западным странам необходимо, наконец, понять, что Россия не оппонент, а надёжный партнёр во всех вопросах, в том числе и в борьбе с международным терроризмом, пандемией коронавируса и другим.

"Пока наши стратегические друзья понимают это туго, но мы будем продолжать работать и взаимодействовать со всеми, кто готов нас слышать", — заключил глава думского комитета.