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Путин: Внешняя политика РФ должна обеспечивать благоприятные условия развития страны

Россия привержена партнёрским, взаимовыгодным и конструктивным отношениям и будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам, добавил глава государства.

18 ноября, 13:49
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67099/photos/66978" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Внешняя политика России должна обеспечивать благоприятные условия развития страны и её безопасности. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

"Главное, наша внешняя политика и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей", — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

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Путин добавил, что страна привержена развитию партнёрских, взаимовыгодных и конструктивных отношений с другими государствами и региональными объединениями и будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам. Среди них президент с сожалением назвал терроризм и трансграничную преступность, а также распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградацию окружающей среды.

Ранее МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате". Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва ждёт реакцию Европы на публикацию переписки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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