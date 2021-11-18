Путин: Внешняя политика РФ должна обеспечивать благоприятные условия развития страны
Россия привержена партнёрским, взаимовыгодным и конструктивным отношениям и будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам, добавил глава государства.
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Внешняя политика России должна обеспечивать благоприятные условия развития страны и её безопасности. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.
"Главное, наша внешняя политика и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей", — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Путин добавил, что страна привержена развитию партнёрских, взаимовыгодных и конструктивных отношений с другими государствами и региональными объединениями и будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам. Среди них президент с сожалением назвал терроризм и трансграничную преступность, а также распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградацию окружающей среды.
Ранее МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате". Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва ждёт реакцию Европы на публикацию переписки.
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