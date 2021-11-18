Путин: Внешняя политика РФ должна обеспечивать благоприятные условия развития страны

Внешняя политика России должна обеспечивать благоприятные условия развития страны и её безопасности. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

"Главное, наша внешняя политика и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей", — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Путин добавил, что страна привержена развитию партнёрских, взаимовыгодных и конструктивных отношений с другими государствами и региональными объединениями и будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам. Среди них президент с сожалением назвал терроризм и трансграничную преступность, а также распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградацию окружающей среды.