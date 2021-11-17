МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии

Сайт российского МИДа опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом. Это было сделано, чтобы позиция России, её роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" не подвергались искажению, пояснили в МИДе.

К примеру, в письме от 29 октября Лавров указывает коллегам из Парижа и Берлина на важность продолжения совместных посреднических усилий в рамках "нормандского формата" по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Считаю, что наша возможная встреча, о созыве которой сейчас много говорится, должна быть хорошо подготовлена, включая заблаговременную разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта", — говорится в тексте одного из опубликованных в среду писем.

16 ноября Лавров также писал министрам, что российская сторона всё чаще сталкивается с искажением своей позиции и её роли в урегулировании внутриукраинского конфликта. Не стало исключением и совместное заявление "В поддержку Украины", сделанное в Брюсселе 15 ноября по итогам встречи Дриана и Мааса с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Вы пригрозили нам некими "последствиями" за якобы предпринимаемые попытки подорвать территориальную целостность Украины, обвинили нас в "очередном отказе" от участия в министерской встрече "нормандского формата". Вам прекрасно известно, что ни то ни другое не соответствует действительности. В то же время вы продолжаете игнорировать саботаж Киевом Минских соглашений, забывая о том, что именно их выполнение призвано привести к возвращению Донбасса в состав Украины и восстановлению тем самым её территориальной целостности", — указано в одном из самых свежих писем Лаврова.

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался против "показушных" встреч в "нормандском формате". По словам министра, для российской стороны важна содержательная сторона дела, а не протокольные договорённости с позированием перед телекамерами.