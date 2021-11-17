Бывший куратор Украины в Кремле стал главой МИД Абхазии

Государственный советник России Инал Ардзинба возглавил Министерство иностранных дел Абхазии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству республики.

При этом на сайте президента Абхазии опубликован указ о назначении нового министра иностранных дел, однако его текст недоступен. Но в администрации главы республики изданию подтвердили назначение.

Инал Ардзинба родился в крупнейшем городе Абхазии — Сухуме. В прошлом он был сотрудником Администрации Президента, с 2014 по 2018 год возглавлял департамент, курирующий Украину в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Также он является родственником первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы.