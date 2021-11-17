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Бывший куратор Украины в Кремле стал главой МИД Абхазии

При этом на сайте президента республики опубликован соответствующий указ, текст которого пока недоступен.

17 ноября, 17:01
<p>Инал Ардзинба. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:InalArdzinba.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Meler</a></p>

Инал Ардзинба. Фото © Wikipedia / Meler

Государственный советник России Инал Ардзинба возглавил Министерство иностранных дел Абхазии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству республики.

При этом на сайте президента Абхазии опубликован указ о назначении нового министра иностранных дел, однако его текст недоступен. Но в администрации главы республики изданию подтвердили назначение.

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Инал Ардзинба родился в крупнейшем городе Абхазии — Сухуме. В прошлом он был сотрудником Администрации Президента, с 2014 по 2018 год возглавлял департамент, курирующий Украину в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Также он является родственником первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Абхазии возбудили уголовное дело на пытавших российского туриста милиционеров. Инцидент произошёл в апреле. Правоохранители приняли мужчину за закладчика наркотиков и жестоко избили.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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