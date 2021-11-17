Депутат Жемайтайтис назвал сумму, потраченную налогоплательщиками Литвы на содержание Тихановской

Содержание беглой белорусской оппозиционерки, бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской обходится Литве не менее чем в 400 тысяч евро в год. Об этом сообщил в среду депутат сейма Ремигиюс Жемайтайтис на своей странице в "Фейсбуке". Он обратил внимание, что Литва согласилась принять у себя главную политическую оппонентку Александра Лукашенко, однако та даже не может элементарно сказать спасибо. По мнению Жемайтайтиса, для его республики это является позором и унижением.

"Год живёт в Литве, ест за наши деньги, защита за наши деньги, мы платим за всё, а эта дама даже не может сказать: "Добрый вечер, Литва! Я благодарна за то, что вы сделали для меня и моей нации", — возмутился парламентарий.

Он добавил, что другие люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык, а на Тихановскую эти требования почему-то не распространяются.

"Может быть, изменим Конституцию Литовской Республики и предложим стать президентом?" — написал Ремигиюс Жемайтайтис.