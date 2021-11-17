Депутат Жемайтайтис назвал сумму, потраченную налогоплательщиками Литвы на содержание Тихановской
По мнению парламентария, преференции, которыми пользуется беглая белорусская оппозиционерка, являются для его республики позором и унижением.
Фото © Twitter / Светлана Тихановская
Содержание беглой белорусской оппозиционерки, бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской обходится Литве не менее чем в 400 тысяч евро в год. Об этом сообщил в среду депутат сейма Ремигиюс Жемайтайтис на своей странице в "Фейсбуке". Он обратил внимание, что Литва согласилась принять у себя главную политическую оппонентку Александра Лукашенко, однако та даже не может элементарно сказать спасибо. По мнению Жемайтайтиса, для его республики это является позором и унижением.
"Год живёт в Литве, ест за наши деньги, защита за наши деньги, мы платим за всё, а эта дама даже не может сказать: "Добрый вечер, Литва! Я благодарна за то, что вы сделали для меня и моей нации", — возмутился парламентарий.
Он добавил, что другие люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык, а на Тихановскую эти требования почему-то не распространяются.
"Может быть, изменим Конституцию Литовской Республики и предложим стать президентом?" — написал Ремигиюс Жемайтайтис.
Напомним, в августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых с большим отрывом от своего главного оппонента Светланы Тихановской победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итогов голосования, после чего по стране прошли массовые протесты. Тихановскую назвали лидером сопротивления, а сама она на фоне этих событий покинула Белоруссию. 5 июля текущего года офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве.
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