"Ветераны России" обратятся в Минобороны с просьбой призвать тиктокера Милохина в армию
Общественники рассчитывают, что блогер встанет на путь истинный, почувствует, что такое патриотизм, и начнёт петь песни как у "Любэ".
Фото © Instagram / danya_milokhin
Члены общероссийского общественного движения "Ветераны России" собираются отправить запрос в Министерство обороны, чтобы тикток-звезду Даню Милохина призвали в армию. Они надеются, что смогут повлиять на взгляды блогера, заявил в беседе с Лайфом председатель организации Ильдар Резяпов.
"По товарищу Милохину мы отправим запрос, вот прямо сейчас его готовим, в Минобороны. Мы хотим призвать его в вооружённые силы и призвать на истинный, правильный путь солдата. Надеть на него военную форму, чтобы почувствовал, что такое армия и что такое ответственность, что такое чувство патриотизма", — указал Резяпов.
Собеседник отметил, что участники движения хотят "поправить" Милохина, чтобы он пересмотрел свои взгляды и, "возможно, начал петь песни как у группы "Любэ". По мнению общественника, после такой работы блогер перестанет заниматься "эпатажем". "Человек молодой, 19 лет, подскажем ему. Искренне хотим, чтобы человек встал на патриотический путь", — сказал Резяпов.
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Кроме того, движение собирается обратиться по поводу контента, опубликованного в июне 2021 года самим Милохиным, а также Филиппом Киркоровым и Давой, про Премию Муз-ТВ. Вместе с тем общественники просят Следственный комитет и Генпрокуратуру провести проверку, запросы уже отправлены. Они также хотят, чтобы на звёзд наложили штраф — "пусть платят рублём".
Ранее стало известно, что суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду. Отметим, что за такое правонарушение вещание телеканала могли приостановить на 90 суток.
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