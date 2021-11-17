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"Ветераны России" обратятся в Минобороны с просьбой призвать тиктокера Милохина в армию

Общественники рассчитывают, что блогер встанет на путь истинный, почувствует, что такое патриотизм, и начнёт петь песни как у "Любэ".

17 ноября, 16:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/danya_milokhin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">danya_milokhin</a></p>

Фото © Instagram / danya_milokhin

Члены общероссийского общественного движения "Ветераны России" собираются отправить запрос в Министерство обороны, чтобы тикток-звезду Даню Милохина призвали в армию. Они надеются, что смогут повлиять на взгляды блогера, заявил в беседе с Лайфом председатель организации Ильдар Резяпов.

"По товарищу Милохину мы отправим запрос, вот прямо сейчас его готовим, в Минобороны. Мы хотим призвать его в вооружённые силы и призвать на истинный, правильный путь солдата. Надеть на него военную форму, чтобы почувствовал, что такое армия и что такое ответственность, что такое чувство патриотизма", — указал Резяпов.

Собеседник отметил, что участники движения хотят "поправить" Милохина, чтобы он пересмотрел свои взгляды и, "возможно, начал петь песни как у группы "Любэ". По мнению общественника, после такой работы блогер перестанет заниматься "эпатажем". "Человек молодой, 19 лет, подскажем ему. Искренне хотим, чтобы человек встал на патриотический путь", — сказал Резяпов.

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Кроме того, движение собирается обратиться по поводу контента, опубликованного в июне 2021 года самим Милохиным, а также Филиппом Киркоровым и Давой, про Премию Муз-ТВ. Вместе с тем общественники просят Следственный комитет и Генпрокуратуру провести проверку, запросы уже отправлены. Они также хотят, чтобы на звёзд наложили штраф — "пусть платят рублём".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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