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Больше половины россиян поддержали возможность получения отцами маткапитала

Однако почти четверть отвечающих засомневалась, что родителям-одиночкам, имеющим детей от суррогатных матерей, нужно помогать.

17 ноября, 16:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Свыше половины жителей России положительно относятся к законопроекту, согласно которому отцы-одиночки могут претендовать на материнский капитал. Такие результаты показал опрос, проведённый kp.ru.

Так, 60% респондентов отметили, что все семьи и родители вне зависимости от пола должны иметь возможность рассчитывать на помощь от государства.

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Однако 22% опрошенных заметили, что не согласны с этим законопроектом. По их мнению, отцы детей, рождённых от суррогатных мам, не имеют права на получение маткапитала. Они уверены, что если мужчина нашёл средства на суррогатную мать, то найдёт и на воспитание ребёнка.

В то же время 18% россиян затруднились ответить на поставленный вопрос. Всего в исследовании принимали участие 5,6 тысячи человек.

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Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ одобрило расширение возможностей получения маткапитала отцами. Кроме того, кабмин поддержал разделение этой выплаты между детьми в случае смерти родителя-одиночки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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