Больше половины россиян поддержали возможность получения отцами маткапитала

Свыше половины жителей России положительно относятся к законопроекту, согласно которому отцы-одиночки могут претендовать на материнский капитал. Такие результаты показал опрос, проведённый kp.ru.

Так, 60% респондентов отметили, что все семьи и родители вне зависимости от пола должны иметь возможность рассчитывать на помощь от государства.

Однако 22% опрошенных заметили, что не согласны с этим законопроектом. По их мнению, отцы детей, рождённых от суррогатных мам, не имеют права на получение маткапитала. Они уверены, что если мужчина нашёл средства на суррогатную мать, то найдёт и на воспитание ребёнка.

В то же время 18% россиян затруднились ответить на поставленный вопрос. Всего в исследовании принимали участие 5,6 тысячи человек.