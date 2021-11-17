Больше половины россиян поддержали возможность получения отцами маткапитала
Однако почти четверть отвечающих засомневалась, что родителям-одиночкам, имеющим детей от суррогатных матерей, нужно помогать.
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Свыше половины жителей России положительно относятся к законопроекту, согласно которому отцы-одиночки могут претендовать на материнский капитал. Такие результаты показал опрос, проведённый kp.ru.
Так, 60% респондентов отметили, что все семьи и родители вне зависимости от пола должны иметь возможность рассчитывать на помощь от государства.
Однако 22% опрошенных заметили, что не согласны с этим законопроектом. По их мнению, отцы детей, рождённых от суррогатных мам, не имеют права на получение маткапитала. Они уверены, что если мужчина нашёл средства на суррогатную мать, то найдёт и на воспитание ребёнка.
В то же время 18% россиян затруднились ответить на поставленный вопрос. Всего в исследовании принимали участие 5,6 тысячи человек.
Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ одобрило расширение возможностей получения маткапитала отцами. Кроме того, кабмин поддержал разделение этой выплаты между детьми в случае смерти родителя-одиночки.
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