Дмитрий Гоблин Пучков раскритиковал решение оштрафовать Муз-ТВ за гей-пропаганду

Писатель и блогер Дмитрий Пучков заявил в беседе с РИА ФАН, что закон в нашей стране не даёт чётких критериев для определения пропаганды гомосексуализма. Так он прокомментировал решение столичного суда о миллионном штрафе телеканалу Муз-ТВ.

"Я ни разу не видел нормальных критериев, что должно считаться. Если запрещена гомопропаганда среди детей, а в Россию приезжает талантливая исполнительница Мадонна, её афиши расклеены по всему городу, то это пропаганда? С моей точки зрения, да. Зачем вы её пускаете, расклеиваете афиши? Демонстрация клипов Мадонны на любом телеканале — это как?" — объяснил собеседник, вспоминая поцелуй Мадонны с Бритни Спирс.

Напомним, что суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду. Причиной послужил в том числе перформанс певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы на церемонии вручения премии канала. Звёзды блеснули на красной ковровой дорожке в сопровождении массовки из полуголых мужчин, Роскомнадзор усмотрел в произошедшем ЛГБТ-пропаганду.



"Какие-то персонажи определили этот случай как имитацию "гомосвадьбы". На здоровье! Это же имитация! Если вы хотите посмотреть на имитации, давайте пройдём по нашим театрам! Там в каждом втором — имитация подобного. Это не волнует? Короче, как обычно, какая-то шизофрения: давайте выхватим один факт, который кого-то взбесил, а на всё остальное внимания не обратим!" — отреагировал писатель.

Также Дмитрий Пучков напомнил о том, что из УК была убрана "статья за гомосексуализм".

"Когда убирали статью за гомосексуализм из Уголовного кодекса, было бы неплохо подумать о последствиях. Убрали? Свободу объявили? Свобода — она такая! Сегодня вы оправдываете гомосексуализм, исключаете его из половых извращений, следом вы сразу задумаетесь про исключение оттуда же педофилии, потому что: "А что такого? Они ж детей любят! Они тоже люди" и прочее… Сказал "а" — скажешь и "б", — заключил блогер.