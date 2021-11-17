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Вслед за Муз-ТВ за гей-пропаганду оштрафовали и главреда телеканала

Согласно решению суда, Андрею Разыграеву назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

17 ноября, 15:34

Андрей Разыграев. Фото © Instagram / razygraev

Вслед за Муз-ТВ за гей-пропаганду оштрафовали и главного редактора телеканала, телеведущего Андрея Разыграева. Согласно судебному постановлению, штраф составил 100 тысяч рублей.

"Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного суда.

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Ранее стало известно, что суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду. Отметим, что за такое правонарушение вещание телеканала могли приостановить на 90 суток.


Напомним, протокол, в котором телеканал Муз-ТВ обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей, поступил в Басманный суд 28 октября. Документ был составлен ведомством, относящимся к компетенции Роскомнадзора. За такое правонарушение вещание канала могли приостановить на 90 суток.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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