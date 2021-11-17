Студенты-иностранцы поддержали акцию #МыВместе
Важно создать не зависящую от территориальных границ образовательную среду. Россия рада приветствовать учащихся из разных уголков мира, отметил руководитель "Молодёжки ОНФ".
Фото © "Молодёжка ОНФ"
Иностранцы активно присоединяются к команде "Молодёжки ОНФ". Большая их часть в России работает или получает образование, а свободное время посвящает добровольчеству.
Депутаты Государственной думы рассмотрели в первом чтении изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Речь, в частности, идёт об установлении особого правового режима для иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся очно в российских вузах. Законопроектом предлагается предоставить иностранным студентам возможность получить временное разрешение на учёбу на шесть месяцев. Для этого необходимо подтвердить факт обучения в институте, а также пройти дактилоскопическую регистрацию.
По словам депутата Госдумы, первого зампреда Комитета по молодёжной политике, заместителя фракции ЕР в ГД, руководителя "Молодёжки ОНФ" Игоря Кастюкевича, важно планомерно создать не зависящую от территориальных границ образовательную среду. Парламентарий отметил, что российское образование "всегда считалось одним из лучших в мире" и наша страна приветствует студентов из разных уголков Земли.
"Законом об особом правовом режиме для иностранных студентов также предусматривается, что в течение трёх лет после окончания обучения иностранец может в упрощённом порядке получить вид на жительство. Кстати, в команде "Молодёжка ОНФ" много иностранных студентов, и они сегодня являются активными участниками волонтёрского движения #МыВместе", — сказал Кастюкевич.
Так, в Севастополь приехал Шериф Буаро из Сенегала, чтобы получить специальность по компьютерной безопасности. Он узнал о "Молодёжке ОНФ" от соседей по общежитию. Шериф начал участвовать в спортивных акциях, а впоследствии активно включился в волонтёрское движение. А в казанской клинической инфекционной больнице дежурит в дневные и ночные смены Аммар Сафаулдиин Хуссейн, приехавший из Ирака. Он, как будущий врач общей практики, оказывает содействие медперсоналу красной зоны. Летом же парень ездил вместе с командой в Якутию, где помогал ликвидировать последствия лесных пожаров.
Студент Казанского медицинского государственного университета Незар Гаделкарим из Египта узнал о "Молодёжке ОНФ", когда учился на спасателя. Иностранец решил, что хочет остаться в команде, когда вместе с остальными добровольцами ездил на вызов — был сигнал о пожаре в приюте для бездомных животных. А в Воронежском государственном университете инженерных технологий учится волонтёр из Нигерии Содия Айомипо Доркас. Она навещает подшефных команды, привозит пожилым людям вещи первой необходимости.
Ранее Лайф писал, что добровольцы "Молодёжки ОНФ" доставили пожилым лекарства и книги в рамках акции #МыВместе. Волонтёры регулярно приезжают в пансионаты к пенсионерам — общаются, обсуждают литературу и историю.
Комментариев: 0