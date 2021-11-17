Студенты-иностранцы поддержали акцию #МыВместе

Иностранцы активно присоединяются к команде "Молодёжки ОНФ". Большая их часть в России работает или получает образование, а свободное время посвящает добровольчеству.

Депутаты Государственной думы рассмотрели в первом чтении изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Речь, в частности, идёт об установлении особого правового режима для иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся очно в российских вузах. Законопроектом предлагается предоставить иностранным студентам возможность получить временное разрешение на учёбу на шесть месяцев. Для этого необходимо подтвердить факт обучения в институте, а также пройти дактилоскопическую регистрацию.

По словам депутата Госдумы, первого зампреда Комитета по молодёжной политике, заместителя фракции ЕР в ГД, руководителя "Молодёжки ОНФ" Игоря Кастюкевича, важно планомерно создать не зависящую от территориальных границ образовательную среду. Парламентарий отметил, что российское образование "всегда считалось одним из лучших в мире" и наша страна приветствует студентов из разных уголков Земли.

"Законом об особом правовом режиме для иностранных студентов также предусматривается, что в течение трёх лет после окончания обучения иностранец может в упрощённом порядке получить вид на жительство. Кстати, в команде "Молодёжка ОНФ" много иностранных студентов, и они сегодня являются активными участниками волонтёрского движения #МыВместе", — сказал Кастюкевич.

Так, в Севастополь приехал Шериф Буаро из Сенегала, чтобы получить специальность по компьютерной безопасности. Он узнал о "Молодёжке ОНФ" от соседей по общежитию. Шериф начал участвовать в спортивных акциях, а впоследствии активно включился в волонтёрское движение. А в казанской клинической инфекционной больнице дежурит в дневные и ночные смены Аммар Сафаулдиин Хуссейн, приехавший из Ирака. Он, как будущий врач общей практики, оказывает содействие медперсоналу красной зоны. Летом же парень ездил вместе с командой в Якутию, где помогал ликвидировать последствия лесных пожаров.

Студент Казанского медицинского государственного университета Незар Гаделкарим из Египта узнал о "Молодёжке ОНФ", когда учился на спасателя. Иностранец решил, что хочет остаться в команде, когда вместе с остальными добровольцами ездил на вызов — был сигнал о пожаре в приюте для бездомных животных. А в Воронежском государственном университете инженерных технологий учится волонтёр из Нигерии Содия Айомипо Доркас. Она навещает подшефных команды, привозит пожилым людям вещи первой необходимости.