В МИД РФ высказались по приостановке сертификации "Северного потока – 2"
Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что этот процесс связан с необходимостью соблюдения компанией-оператором Nord Stream 2 AG организационных формальностей.
Фото © Nord Stream 2
Москва рассчитывает, что сроки завершения сертификации газопровода "Северный поток – 2" не изменятся. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что по завершении этой работы оформление разрешительной документации "Северного потока – 2" будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся", — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что приостановка сертификации газопровода связана с необходимостью выполнения компанией-оператором Nord Stream 2 AG организационных формальностей. Она добавила, что внешнеполитические ведомства РФ и ФРГ поддерживают контакт, включая и энергетическую сферу.
Ранее Лайф сообщал, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуге передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочке".
А накануне стало известно, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" были допущены к процессу сертификации Nord Stream 2 AG. При этом компании не будут иметь права вето.
Комментариев: 0