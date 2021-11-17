В МИД РФ высказались по приостановке сертификации "Северного потока – 2"

Москва рассчитывает, что сроки завершения сертификации газопровода "Северный поток – 2" не изменятся. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что по завершении этой работы оформление разрешительной документации "Северного потока – 2" будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся", — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что приостановка сертификации газопровода связана с необходимостью выполнения компанией-оператором Nord Stream 2 AG организационных формальностей. Она добавила, что внешнеполитические ведомства РФ и ФРГ поддерживают контакт, включая и энергетическую сферу.

Ранее Лайф сообщал, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуге передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочке".