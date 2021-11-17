Песков не связывает энергетический кризис в ЕС с реализацией "Северного потока – 2"

Энергетический кризис в Европе и реализация проекта "Северный поток – 2" не зависят друг от друга. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение немецкого регулятора приостановить сертификацию газопровода.

"Что касается энергетического кризиса, всё-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые", — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Что касается увеличения поставок российского газа в Европу по уже существующим маршрутам, то этот вопрос, по словам Пескова, зависит от прямых договорённостей между поставщиками и получателями.

"Это зависит от дополнительных заявок, зависит от готовности "Газпрома" выполнить эти заявки, это вопрос прямых контактов получателей газа и поставщика газа. Это чисто коммерческий вопрос", — указал он.

Ранее Лайф сообщал, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочки".