Песков не связывает энергетический кризис в ЕС с реализацией "Северного потока – 2"
А увеличение поставок российского газа в Европу по уже существующим маршрутам зависит от прямых договорённостей между поставщиками и получателями, отметили в Кремле.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Энергетический кризис в Европе и реализация проекта "Северный поток – 2" не зависят друг от друга. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение немецкого регулятора приостановить сертификацию газопровода.
"Что касается энергетического кризиса, всё-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые", — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Что касается увеличения поставок российского газа в Европу по уже существующим маршрутам, то этот вопрос, по словам Пескова, зависит от прямых договорённостей между поставщиками и получателями.
"Это зависит от дополнительных заявок, зависит от готовности "Газпрома" выполнить эти заявки, это вопрос прямых контактов получателей газа и поставщика газа. Это чисто коммерческий вопрос", — указал он.
Ранее Лайф сообщал, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочки".
Накануне стало известно, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" были допущены к процессу сертификации Nord Stream 2 AG. При этом компании не будут иметь права вето.
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