Приморские первокурсницы разработали антиковидную ткань

Две первокурсницы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Светлана Петрук и Дарья Ткачёва создали инновационный продукт для борьбы с CoViD-19 — антивирусную ткань. С этой разработкой они завоевали бронзу на международной научной выставке. В беседе с kp.ru Петрук рассказала об аспектах работы над материалом.

Девушка отметила, что создать антивирусную ткань удалось в составе сообщества AXIOM, где ранее трудились над датчиком Senspin, улавливающим загрязнённость маски. После того как эта разработка завоевала золото на научной выставке, ребята взялись за новый проект.

"Мы загорелись новой идеей — маской с антипатогенным фильтром. Когда я пришла в сообщество, они как раз и думали, как это можно сделать. В команде ещё не было биохимиков. А познакомились мы, к слову, совершенно случайно, я просто шла на финал конкурса "Большая перемена", будучи школьницей. В итоге мы все и сошлись на общей цели — работать над этим проектом. Я могу сказать, что один проект породил совершенно иной. И теперь наша главная задача — антивирусный текстиль для создания масок", — рассказала Петрук.

Она добавила, что подобных наработок до этого не было, а маски с ионами металла никак не относятся к разработке ребят. Сейчас идут проверки и доработки материала. Светлана подчеркнула, что ткань гипоаллергенная, антипатогенная, без каких-либо канцерогенов. При этом, отметила девушка, база вирусов растёт и продукт необходимо "довести до ума".

Петрук объяснила, что они совместили вещество лиганд, которое нейтрализует вирус, и материал. Ранее в такой разработке не было острой необходимости. Кроме того, создать что-то подобное также было бы проблематично.

"Лет пять назад мы не могли работать с атомно-силовыми микроскопами. Это аппараты, которые видят и прощупывают всё так, что мы видим каждую клетку и нити клеток. Видим, как прикрепилось вещество. Сейчас эта возможность наконец появилась. Да и раньше даже школьника в лаборатории за такой серьёзной работой нельзя было встретить", — отметила студентка.

Петрук добавила, что сейчас юные разработчики готовят патент на изобретение, что отнимает много времени. Свою разработку они не намерены продавать, будут и дальше вкладывать силы в её развитие.