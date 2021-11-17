Instagram начал запрашивать у пользователей видеоселфи для подтверждения личности
Как уточняется, при съёмке камера должна находиться на уровне глаз человека и он не должен смотреть вниз. Обладателю аккаунта необходимо снять себя со всех сторон.
Фото © Pexels
Фото © Twitter / Sonny
"Инстаграм" начал присылать пользователям запросы на видеоселфи. Как уточняется, это необходимо для подтверждения личности. Информация об этом появилась в СМИ, которые ссылаются на скрины юзеров в Сети.
Так, британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра написал о нововведении на своей странице в "Твиттере". Он рассказал, что "Инстаграм" для подтверждения личности пользователя просит показать лицо с разных углов.
Instagram is now using video selfies to confirm users identity— Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021
Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2
Как уточняется, при съёмке камера должна находиться на уровне глаз человека и он не должен смотреть вниз. Пользователю необходимо снять себя со всех сторон.
Представители "Инстаграма" заявили, что такой запрос соцсеть присылает при "подозрительной активности", чтобы убедиться в том, что пользователь не является роботом. Например, если с аккаунта человека пролайкали много постов или подписались на большое количество людей.
При этом администрация социальной сети отметила, что платформа не использует технологию распознавания лиц. Также там добавили, что отправленные пользователями видео просматривает команда соцсети, а сами файлы хранятся не более 30 дней.
Ранее Лайф сообщал, что "Фейсбук" и "Инстаграм" уличили в слежке за пользователями-подростками. Выяснилось, что соцсети собирают сведения о том, какие термины используют дети в поисковике, что покупают и даже какие товары откладывают в корзину для последующих приобретений.
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