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Instagram начал запрашивать у пользователей видеоселфи для подтверждения личности

Как уточняется, при съёмке камера должна находиться на уровне глаз человека и он не должен смотреть вниз. Обладателю аккаунта необходимо снять себя со всех сторон.

17 ноября, 09:24

Фото © Pexels

Фото © Twitter / Sonny

Фото © Twitter / Sonny

"Инстаграм" начал присылать пользователям запросы на видеоселфи. Как уточняется, это необходимо для подтверждения личности. Информация об этом появилась в СМИ, которые ссылаются на скрины юзеров в Сети.

Так, британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра написал о нововведении на своей странице в "Твиттере". Он рассказал, что "Инстаграм" для подтверждения личности пользователя просит показать лицо с разных углов.

Как уточняется, при съёмке камера должна находиться на уровне глаз человека и он не должен смотреть вниз. Пользователю необходимо снять себя со всех сторон.

Представители "Инстаграма" заявили, что такой запрос соцсеть присылает при "подозрительной активности", чтобы убедиться в том, что пользователь не является роботом. Например, если с аккаунта человека пролайкали много постов или подписались на большое количество людей.

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При этом администрация социальной сети отметила, что платформа не использует технологию распознавания лиц. Также там добавили, что отправленные пользователями видео просматривает команда соцсети, а сами файлы хранятся не более 30 дней.

Ранее Лайф сообщал, что "Фейсбук" и "Инстаграм" уличили в слежке за пользователями-подростками. Выяснилось, что соцсети собирают сведения о том, какие термины используют дети в поисковике, что покупают и даже какие товары откладывают в корзину для последующих приобретений.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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