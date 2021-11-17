Instagram начал запрашивать у пользователей видеоселфи для подтверждения личности

Фото © Twitter / Sonny

"Инстаграм" начал присылать пользователям запросы на видеоселфи. Как уточняется, это необходимо для подтверждения личности. Информация об этом появилась в СМИ, которые ссылаются на скрины юзеров в Сети.

Так, британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра написал о нововведении на своей странице в "Твиттере". Он рассказал, что "Инстаграм" для подтверждения личности пользователя просит показать лицо с разных углов.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity



Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021

Как уточняется, при съёмке камера должна находиться на уровне глаз человека и он не должен смотреть вниз. Пользователю необходимо снять себя со всех сторон.

Представители "Инстаграма" заявили, что такой запрос соцсеть присылает при "подозрительной активности", чтобы убедиться в том, что пользователь не является роботом. Например, если с аккаунта человека пролайкали много постов или подписались на большое количество людей.

При этом администрация социальной сети отметила, что платформа не использует технологию распознавания лиц. Также там добавили, что отправленные пользователями видео просматривает команда соцсети, а сами файлы хранятся не более 30 дней.