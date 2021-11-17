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Мать и пятеро детей погибли в страшном пожаре в частном доме в Воронежской области

Со слов очевидцев, возгорание началось в пристройке к дому, где находилась газовая плита. Многодетная семья ранее состояла на профилактическом учёте.

17 ноября, 09:18
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате пожара в частном доме в селе Костове Воронежской области погибли женщина и пятеро её детей. Причиной возгорания могла послужить газовая плита, сообщил источник Лайфа.

Как уточнил собеседник, плита была установлена в пристройке рядом с кухней. При помощи неё помещение и отапливалось. Со слов очевидцев, именно в пристройке начался пожар.

В пожаре погибла 33-летняя женщина и пятеро её детей: две девочки в возрасте четырёх и 10 лет и трое мальчиков — годовалый, трёхлетний и 13-летний. Сообщается, что ранее семья состояла на профилактическом учёте, однако впоследствии с него была снята.

"В ноябре текущего года мать детей привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения родительских обязанностей", — информирует ТАСС.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

По факту пожара проводится проверка, ход которой взят под контроль областной прокуратурой. Кроме того, организована прокурорская проверка организации системы профилактики по работе с многодетной семьёй.

В Воронеже произошёл мощный пожар на территории промзоны

В Воронеже произошёл мощный пожар на территории промзоны

Ранее Лайф рассказал, что при пожаре в Красноярском крае погиб ребёнок. Ещё четыре человека были госпитализированы, трое из них также дети.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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