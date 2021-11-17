Мать и пятеро детей погибли в страшном пожаре в частном доме в Воронежской области
Со слов очевидцев, возгорание началось в пристройке к дому, где находилась газовая плита. Многодетная семья ранее состояла на профилактическом учёте.
Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
В результате пожара в частном доме в селе Костове Воронежской области погибли женщина и пятеро её детей. Причиной возгорания могла послужить газовая плита, сообщил источник Лайфа.
Как уточнил собеседник, плита была установлена в пристройке рядом с кухней. При помощи неё помещение и отапливалось. Со слов очевидцев, именно в пристройке начался пожар.
В пожаре погибла 33-летняя женщина и пятеро её детей: две девочки в возрасте четырёх и 10 лет и трое мальчиков — годовалый, трёхлетний и 13-летний. Сообщается, что ранее семья состояла на профилактическом учёте, однако впоследствии с него была снята.
"В ноябре текущего года мать детей привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения родительских обязанностей", — информирует ТАСС.
Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
По факту пожара проводится проверка, ход которой взят под контроль областной прокуратурой. Кроме того, организована прокурорская проверка организации системы профилактики по работе с многодетной семьёй.
Ранее Лайф рассказал, что при пожаре в Красноярском крае погиб ребёнок. Ещё четыре человека были госпитализированы, трое из них также дети.
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