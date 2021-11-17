Мать и пятеро детей погибли в страшном пожаре в частном доме в Воронежской области

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате пожара в частном доме в селе Костове Воронежской области погибли женщина и пятеро её детей. Причиной возгорания могла послужить газовая плита, сообщил источник Лайфа.

Как уточнил собеседник, плита была установлена в пристройке рядом с кухней. При помощи неё помещение и отапливалось. Со слов очевидцев, именно в пристройке начался пожар.

В пожаре погибла 33-летняя женщина и пятеро её детей: две девочки в возрасте четырёх и 10 лет и трое мальчиков — годовалый, трёхлетний и 13-летний. Сообщается, что ранее семья состояла на профилактическом учёте, однако впоследствии с него была снята.

"В ноябре текущего года мать детей привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения родительских обязанностей", — информирует ТАСС.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

По факту пожара проводится проверка, ход которой взят под контроль областной прокуратурой. Кроме того, организована прокурорская проверка организации системы профилактики по работе с многодетной семьёй.