Обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей ввели в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для пожилых граждан. Решение было принято по итогам заседания регионального оперативного штаба. Оказалось, что наиболее широкое распространение ковида фиксируется среди граждан старше 65 лет. Уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 67%.

"В связи с этим участниками штаба принято решение о введении обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям людей старше 65 лет на территории Хабаровского края в ближайшие две недели", — сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее Лайф сообщал, что всего в России выявили 36 626 новых случаев коронавируса за сутки. Больше всего заболевших в Москве (+2966), Петербурге (+2793), в Самарской области (1785), Подмосковье (+1691). Много случаев за сутки выявили в Крыму (+869), в Нижегородской (+778), Воронежской (+747) и Свердловской (+732) областях.