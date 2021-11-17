Фигуристка Щербакова назвала тренера Этери Тутберидзе иконой стиля
Напомним, 17-летняя спортсменка является действующей чемпионкой мира среди одиночниц.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Российская фигуристка Анна Щербакова назвала своего тренера — Этери Тутберидзе — иконой стиля. Такое заявление она сделала в ходе интервью Первому каналу.
"Моя икона стиля? Этери Георгиевна (Тутберидзе. — прим. Лайфа)", — заявила Щербакова.
"Мне близок этот образ": Фигуристка Щербакова рассказала, как Тутберидзе помогла ей перевоплотиться на льду
Напомним, Анна Щербакова является действующей чемпионкой мира в женском одиночном катании. В этом сезоне она уже успела одержать победу на этапе Гран-при в Италии.
Комментариев: 0