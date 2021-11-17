Фигуристка Щербакова назвала тренера Этери Тутберидзе иконой стиля

Российская фигуристка Анна Щербакова назвала своего тренера — Этери Тутберидзе — иконой стиля. Такое заявление она сделала в ходе интервью Первому каналу.

"Мне близок этот образ": Фигуристка Щербакова рассказала, как Тутберидзе помогла ей перевоплотиться на льду

Напомним, Анна Щербакова является действующей чемпионкой мира в женском одиночном катании. В этом сезоне она уже успела одержать победу на этапе Гран-при в Италии.