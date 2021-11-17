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Фигуристка Щербакова назвала тренера Этери Тутберидзе иконой стиля

Напомним, 17-летняя спортсменка является действующей чемпионкой мира среди одиночниц.

17 ноября, 08:56

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Российская фигуристка Анна Щербакова назвала своего тренера — Этери Тутберидзе — иконой стиля. Такое заявление она сделала в ходе интервью Первому каналу.

"Моя икона стиля? Этери Георгиевна (Тутберидзе. — прим. Лайфа)", — заявила Щербакова.

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Напомним, Анна Щербакова является действующей чемпионкой мира в женском одиночном катании. В этом сезоне она уже успела одержать победу на этапе Гран-при в Италии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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