"Вернусь летом 2022 года": Федерер сообщил, что пропустит Australian Open
При этом спортсмен верит, что он сможет вернуться на корт и ещё сыграет в финалах ключевых соревнований.
Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что не примет участия в первом турнире Большого шлема нового года — Australian Open. Об этом пишет издание Le Matin.
"Я смогу начать спокойно бегать в январе и возобновлю занятия на корте со сложной поддержкой в марте или апреле. Поэтому сегодня я считаю, что вернусь к соревнованиям летом 2022 года", — заявил Федерер.
Он также сообщил, что хотел бы завершить карьеру именно на теннисном корте, а потому намерен сделать всё для того, чтобы восстановиться от травмы. Сам Федерер признался, что мечтает со временем вернуться в финалы турниров Большого шлема.
Комментариев: 0