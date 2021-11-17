Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что не примет участия в первом турнире Большого шлема нового года — Australian Open. Об этом пишет издание Le Matin.

"Я смогу начать спокойно бегать в январе и возобновлю занятия на корте со сложной поддержкой в марте или апреле. Поэтому сегодня я считаю, что вернусь к соревнованиям летом 2022 года", — заявил Федерер.