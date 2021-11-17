В Казани пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов на зебре

Смертельный наезд на пешеходов в Казани. Видео © Предоставлено Лайфу отделом ГИБДД УМВД России по городу Казани

В Казани водитель за рулём Ford насмерть сбил двоих человек на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Лайфу в управлении МВД по городу.

"Водитель автомобиля Ford 1971 года рождения <...> превысил скорость на переходе и совершил наезд на мужчину и женщину. В результате они оба погибли на месте. По предварительным данным, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения", — уточнили Лайфу в ведомстве.

Погибшие переходили дорогу у вертолётного завода на улице Тэцевской. Сначала машины их пропускали, но на другой половине дороги в них внезапно влетел автомобиль. Пешеходы скончались на месте — медики приехать не успели. Сообщается, что погибшие — 36-летняя женщина и 39-летний мужчина.