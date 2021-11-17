В Казани пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов на зебре
Автолюбитель за рулём "форда" превысил скорость и влетел в мужчину и женщину, от полученных травм они скончались на месте ДТП. Момент наезда запечатлела камера видеонаблюдения.
Скриншот видео © Отдел ГИБДД УМВД России по городу Казани
Смертельный наезд на пешеходов в Казани. Видео © Предоставлено Лайфу отделом ГИБДД УМВД России по городу Казани
В Казани водитель за рулём Ford насмерть сбил двоих человек на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Лайфу в управлении МВД по городу.
"Водитель автомобиля Ford 1971 года рождения <...> превысил скорость на переходе и совершил наезд на мужчину и женщину. В результате они оба погибли на месте. По предварительным данным, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения", — уточнили Лайфу в ведомстве.
Погибшие переходили дорогу у вертолётного завода на улице Тэцевской. Сначала машины их пропускали, но на другой половине дороги в них внезапно влетел автомобиль. Пешеходы скончались на месте — медики приехать не успели. Сообщается, что погибшие — 36-летняя женщина и 39-летний мужчина.
Ранее Лайф писал, как в страшном ДТП в Казани погиб один взрослый и пострадало три ребёнка. Девушка за рулём Skoda столкнулась с автомобилем ЗАЗ, вылетев на встречную полосу на большой скорости.
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