Белорусские медики выявили химические ожоги глаз у мигрантов на границе с Польшей

После применения польскими пограничниками против мигрантов водомёта у некоторых беженцев белорусские медики зафиксировали химические ожоги глаз. Об этом сообщил помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев.

"У многих есть химические ожоги глаз от струи водомёта, который поливал людей водой с неизвестной жидкостью", — сказал Караев журналистам.

Он добавил, что у пограничного перехода Брузги продолжает оставаться большая группа мигрантов, им предлагают переместиться в помещение транспортно-логистического центра. Согласны на такое не все иностранцы, часть опасается депортации.