Белорусские медики выявили химические ожоги глаз у мигрантов на границе с Польшей
Рядом с погранпереходом Брузги остаётся большая группа беженцев. Им предлагают перейти в помещение транспортно-логистического центра, но не все на это согласны — иностранцы опасаются депортации.
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После применения польскими пограничниками против мигрантов водомёта у некоторых беженцев белорусские медики зафиксировали химические ожоги глаз. Об этом сообщил помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев.
"У многих есть химические ожоги глаз от струи водомёта, который поливал людей водой с неизвестной жидкостью", — сказал Караев журналистам.
Он добавил, что у пограничного перехода Брузги продолжает оставаться большая группа мигрантов, им предлагают переместиться в помещение транспортно-логистического центра. Согласны на такое не все иностранцы, часть опасается депортации.
Ранее в Генштабе Белоруссии заявили о применении польскими силовиками средств с токсичными химикатами. В Минске указали, что необдуманное использование таких растворов может привести к необратимым последствиям для здоровья находящихся на границе людей.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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