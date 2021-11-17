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В Москве выявили 2966 случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число подтверждённых случаев ковида с начала пандемии в столичном регионе достигло 1 904 523.

17 ноября, 08:33

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В Москве выявили 2966 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Вчера эта цифра была немного меньше — 2606 новых случаев. Общее число подтверждённых случаев ковида с начала пандемии в столичном регионе достигло 1 904 523.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 97 днём ранее. Всего в городе умерло 32 973 человека. Это 1,73% от всех заразившихся.

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Ранее Лайф писал, что в Москве более чем в два раза увеличились объёмы экспресс-тестирования на ковид. Отмечается, что всего такую проверку прошло около 200 тысяч жителей столицы. У 5% из них после проведения ПЦР-теста подтвердилась инфекция.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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