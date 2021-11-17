В Москве выявили 2966 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Вчера эта цифра была немного меньше — 2606 новых случаев. Общее число подтверждённых случаев ковида с начала пандемии в столичном регионе достигло 1 904 523.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 97 днём ранее. Всего в городе умерло 32 973 человека. Это 1,73% от всех заразившихся.