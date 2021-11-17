Поймали дома у товарища: Лайф узнал детали задержания подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Самсонова
По словам нашего собеседника, с заявлением к правоохранителям якобы обратилась женщина. А в квартире у парламентария искали фаллоимитатор.
Артём Самсонов. Фото © Законодательное собрание Приморского края
Депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артёма Самсонова, которого подозревают в педофилии, задержали, когда он вместе с супругой находился в гостях у товарища за городом. Об этом Лайфу рассказал второй секретарь комитета краевого отделения компартии Евгений Ляшенко.
"По поводу причин — говорят, что якобы обвиняют по заявлению одной из женщин, что когда-то он совершал действия сексуального характера. И ищут орудие преступления — фаллоимитатор", — добавил наш собеседник.
Ляшенко отметил, что обыск в квартире парламентария длился около полутора-двух часов.
Напомним, Самсонова задержали ранее сегодня, 17 ноября. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Позже парламентария в сопровождении сотрудников СОБРа увезли на допрос.
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