Депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артёма Самсонова, которого подозревают в педофилии, задержали, когда он вместе с супругой находился в гостях у товарища за городом. Об этом Лайфу рассказал второй секретарь комитета краевого отделения компартии Евгений Ляшенко.

"По поводу причин — говорят, что якобы обвиняют по заявлению одной из женщин, что когда-то он совершал действия сексуального характера. И ищут орудие преступления — фаллоимитатор", — добавил наш собеседник.

Ляшенко отметил, что обыск в квартире парламентария длился около полутора-двух часов.