В России установлен новый антирекорд по суточному числу смертей от ковида
За весь период эпидемии скончалось 259 084 пациента, было выявлено 9 182 538 случаев коронавируса.
Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса: за сутки скончалось 1247 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием. Прошлый антирекорд по смертям от ковида был зафиксирован 13 ноября, когда за 24 часа умер 1241 пациент. Условная летальность осталась на уровне 2,82%, окончательную определят лишь по завершении эпидемии.
В целом по стране за прошедшие 24 часа было выявлено 36 626 новых случаев заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (36 388). Как отмечается, у 6,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Всего с начала пандемии на территории РФ было выявлено 9 182 538 случаев заражения CoViD-19, от инфекции оправилось 7 882 836 пациентов, умерло 259 084 человека.
Ранее Лайф писал, что в Москве более чем в два раза увеличились объёмы экспресс-тестирования на ковид. Отмечается, что всего такую проверку прошло около 200 тысяч жителей столицы. У 5% из них после проведения ПЦР-теста подтвердилась инфекция.
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