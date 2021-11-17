В Баку заявили о семи погибших и 10 раненых в боях на границе с Арменией военных

Семь азербайджанских военных погибли и ещё 10 ранены в результате боёв на границе с Арменией. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

"[Семь] военнослужащих азербайджанской армии были убиты в ходе боевых действий на государственной границе 16 ноября в результате провокаций со стороны Армении. <...> Было ранено 10 военнослужащих", — говорится в релизе.

В Минобороны принесли соболезнования родственникам и близким погибших. Там также уточнили, что ситуация на границе стабилизировалась.