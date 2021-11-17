В Баку заявили о семи погибших и 10 раненых в боях на границе с Арменией военных
Минобороны Азербайджана заявляет о стабильной ситуации в районе столкновений. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по факту произошедшего.
Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits
Семь азербайджанских военных погибли и ещё 10 ранены в результате боёв на границе с Арменией. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
"[Семь] военнослужащих азербайджанской армии были убиты в ходе боевых действий на государственной границе 16 ноября в результате провокаций со стороны Армении. <...> Было ранено 10 военнослужащих", — говорится в релизе.
В Минобороны принесли соболезнования родственникам и близким погибших. Там также уточнили, что ситуация на границе стабилизировалась.
В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после случившегося по статьям "Убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды" и "Покушение на убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды". Отмечается, что правоохранители ведут необходимую документацию и собирают доказательства, чтобы военные Армении, совершившие преступления, были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с международным правом.
Напомним, что ситуация на границе двух стран накаляется. В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты. В свою очередь Армения попросила РФ о защите её территорий. Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ. После переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боевые действия.
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