Пресс-секретарь польского кабмина обвинил белорусов в масштабном взломе почтовых ящиков в июне

Пресс-секретарь Правительства Польши Петр Мюллер заявил, что крупный взлом почтовых ящиков, в том числе и правительственных, был осуществлён в июне из Белоруссии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Польское телевидение.

Мюллер сообщил в эфире телеканала, что международные аналитики подтвердили информацию о том, что кибернетическая атака была проведена из Белоруссии. Как уточняется, были взломаны десятки мейлов, включая почтовый ящик руководителя канцелярии главы Правительства Польши Михала Дворчика.

По словам представителя польского кабмина, это был первый этап попытки дестабилизации. Следующий — текущий кризис на границе, отметил он.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.