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Пресс-секретарь польского кабмина обвинил белорусов в масштабном взломе почтовых ящиков в июне

Как указал Петр Мюллер, это был первый этап попытки дестабилизации. Следующий — текущий кризис на границе.

17 ноября, 08:11
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пресс-секретарь Правительства Польши Петр Мюллер заявил, что крупный взлом почтовых ящиков, в том числе и правительственных, был осуществлён в июне из Белоруссии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Польское телевидение.

Мюллер сообщил в эфире телеканала, что международные аналитики подтвердили информацию о том, что кибернетическая атака была проведена из Белоруссии. Как уточняется, были взломаны десятки мейлов, включая почтовый ящик руководителя канцелярии главы Правительства Польши Михала Дворчика.

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По словам представителя польского кабмина, это был первый этап попытки дестабилизации. Следующий — текущий кризис на границе, отметил он.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.

Ранее Лайф писал, что в Польше опровергли факт масштабной кибератаки, в которой поспешили обвинить Россию. Как сообщалось, электронную почту и аккаунты в соцсетях главы канцелярии премьер-министра страны взломал человек из его окружения, а не мифические российские хакеры.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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