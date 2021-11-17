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В России выявили 36 626 случаев заражения коронавирусом за сутки

Больше всего заболевших выявили в Москве (+ 2966), Петербурге (+2793), в Самарской области (1785) и в Подмосковье (+1691).

17 ноября, 08:27

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В России выявили 36 626 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Общее количество заражений с начала пандемии в нашей стране достигло 9 182 538. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Больше всего заболевших выявили в Москве (+2966), Петербурге (+2793), в Самарской области (1785), Подмосковье (+1691). Много случаев за сутки выявили в Крыму (+869), в Нижегородской области (+778), в Воронежской (+747) и Свердловской (+732) областях. Больше 700 новых случаев ковида также зафиксировали на Кубани и в Красноярском крае.

В России установлен новый антирекорд по суточному числу смертей от ковида

В России установлен новый антирекорд по суточному числу смертей от ковида

Напомним, что в России продлили действие санитарно-эпидемиологических правил по ковиду до 2024 года. Согласно тексту исходного постановления, речь в том числе идёт о разъяснении необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

А ранее Лайф рассказывал, что привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим. Такая мера будет распространяться на тех, кто прошёл полный курс вакцинации в последние полгода, а также на переболевших. Кроме того, у них не должно быть симптомов коронавируса.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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