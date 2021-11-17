В Москве появится единая цифровая база бездомных животных в приютах

Правительство Москвы работает над созданием общей электронной базы для бездомных животных из приютов, в которой соберут анкеты собак и кошек. В данный момент происходит её тестирование, которое планируется завершить в конце ноября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На первом этапе тестируется прототип, в основе которого лежит технология автоматизированного учёта животных в приютах. Такое решение позволит сотрудникам приютов и волонтёрам упростить документооборот и составление отчётности, обеспечить контроль за правильным содержанием животных", — уточняется в релизе.

В персональные профили внесут данные о виде, поле, весе, окрасе, предположительном возрасте и состоянии здоровья животного. Там же будут отметки о вакцинации, обработках от паразитов и другие ветеринарные документы, а также информация о прохождении курса социализации, позволяющего наладить добрые отношения с человеком.

Как добавили в пресс-службе Правительства Москвы, в дальнейшем эта система позволит создать публичный каталог животных из приютов, которым смогут пользоваться люди, желающие обрести четвероногого друга. Его планируется разместить на портале mos.ru.

Отмечается, что прототип базы бездомных животных разработали участники онлайн-хакатона "Лидеры цифровой трансформации". Всего задачу вызвалось выполнить 79 команд, однако лучшее решение представил коллектив Meteora. В тестировании базы участвует два городских приюта.

"Пилотная версия проекта тестируется на базе приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет". В них содержится 450 кошек и более 1,2 тысячи собак. Информация о каждом животном будет занесена в систему. Сотрудники приютов уже осваивают новую базу, они собирают документы и заводят электронные профили для своих подопечных. По мере поступления в приюты новых постояльцев база будет пополняться", — отметил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.

Так, тестирование завершится к концу ноября, и если эксперимент будет успешным, то базу внедрят в ветеринарную автоматизированную систему (ВетАС) и к ней начнут подключаться другие городские и частные приюты для животных.