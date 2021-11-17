Суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду. Видео © Пресс-служба Басманного суда Москвы

Басманный районный суд Москвы оштрафовал телеканал Муз-ТВ на 1 миллион рублей за пропаганду гомосексуализма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 17 ноября 2021 года ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей", — говорится в релизе инстанции, поступившем в редакцию Лайфа.

Штраф телеканал должен выплатить в течение 60 дней после вступления приговора в законную силу.