Суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду
Отметим, что за такое правонарушение вещание телеканала могли приостановить на 90 суток.
Фото © VK / Муз-ТВ
Суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду. Видео © Пресс-служба Басманного суда Москвы
Басманный районный суд Москвы оштрафовал телеканал Муз-ТВ на 1 миллион рублей за пропаганду гомосексуализма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 17 ноября 2021 года ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей", — говорится в релизе инстанции, поступившем в редакцию Лайфа.
Штраф телеканал должен выплатить в течение 60 дней после вступления приговора в законную силу.
Напомним, протокол, в котором телеканал Муз-ТВ обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей, поступил в Басманный суд 28 октября. Документ был составлен ведомством, относящимся к компетенции Роскомнадзора. За такое правонарушение вещание канала могли приостановить на 90 суток.
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