Стоимость газа в ходе торгов в Европе достигала $1160, но сейчас рост замедлился

Цена одной тысячи кубометров газа в Европе в ходе торгов превышала 1160 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE (Intercontinental Exchange).

Так, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в какой-то момент достигла 1168 долларов за тысячу кубометров или 99,8 евро за мегаватт-час. Однако сейчас рост замедлился, и цена опустилась до около 1150 долларов. С начала дня общий рост стоимости составляет более 4%.