Стоимость газа в ходе торгов в Европе достигала $1160, но сейчас рост замедлился
С начала дня общий подъём цен на голубое топливо составляет более 4%, говорят данные биржи.
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Цена одной тысячи кубометров газа в Европе в ходе торгов превышала 1160 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE (Intercontinental Exchange).
Так, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в какой-то момент достигла 1168 долларов за тысячу кубометров или 99,8 евро за мегаватт-час. Однако сейчас рост замедлился, и цена опустилась до около 1150 долларов. С начала дня общий рост стоимости составляет более 4%.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
Ранее Лайф рассказывал, что 9 ноября "Газпром" начал закачку газа в европейские хранилища. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил "Газпрому" начать делать это после того, как будут заполнены отечественные ПХГ. Эта работа была завершена к 8 ноября.
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