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Песков призвал набраться терпения после приостановки сертификации "Северного потока – 2"

Решение о приостановке этого процесса не политизировано, уверены в Кремле. Москва исходит из того, что газопровод важен для Европы и европейских потребителей.

17 ноября, 09:30

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приостановку сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2 AG). По его словам, с самого начала было ясно, что это будет сложный процесс, при том что компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора.

"С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения, и мы, как российская сторона, убеждены, что сам проект важен для Европы, он и для нас важен, и для европейских потребителей, а дальше в решение регулятора мы не можем вмешиваться", — сообщил представитель Кремля в беседе с журналистами в среду.

При этом решение о приостановке процесса сертификации компании-оператора "Северного потока– 2" не политизировано, считает Песков.

"Абсолютно нет. В данном случае действительно существуют определённые протоколы, нормы европейского законодательства на этот счёт. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект", — указал он.

Как Незалежная затормозит запуск "Северного потока – 2"

Как Незалежная затормозит запуск "Северного потока – 2"

Ранее Лайф рассказывал, что оператор "Северного потока – 2" учреждает "дочку" в Германии, чтобы возобновить сертификацию. Немецкая сторона требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность этой созданной фирмы.

В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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