Песков призвал набраться терпения после приостановки сертификации "Северного потока – 2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приостановку сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2 AG). По его словам, с самого начала было ясно, что это будет сложный процесс, при том что компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора.

"С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения, и мы, как российская сторона, убеждены, что сам проект важен для Европы, он и для нас важен, и для европейских потребителей, а дальше в решение регулятора мы не можем вмешиваться", — сообщил представитель Кремля в беседе с журналистами в среду.

При этом решение о приостановке процесса сертификации компании-оператора "Северного потока– 2" не политизировано, считает Песков.

"Абсолютно нет. В данном случае действительно существуют определённые протоколы, нормы европейского законодательства на этот счёт. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект", — указал он.