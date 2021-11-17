Песков призвал набраться терпения после приостановки сертификации "Северного потока – 2"
Решение о приостановке этого процесса не политизировано, уверены в Кремле. Москва исходит из того, что газопровод важен для Европы и европейских потребителей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приостановку сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2 AG). По его словам, с самого начала было ясно, что это будет сложный процесс, при том что компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора.
"С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения, и мы, как российская сторона, убеждены, что сам проект важен для Европы, он и для нас важен, и для европейских потребителей, а дальше в решение регулятора мы не можем вмешиваться", — сообщил представитель Кремля в беседе с журналистами в среду.
При этом решение о приостановке процесса сертификации компании-оператора "Северного потока– 2" не политизировано, считает Песков.
"Абсолютно нет. В данном случае действительно существуют определённые протоколы, нормы европейского законодательства на этот счёт. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект", — указал он.
Ранее Лайф рассказывал, что оператор "Северного потока – 2" учреждает "дочку" в Германии, чтобы возобновить сертификацию. Немецкая сторона требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность этой созданной фирмы.
В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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