Как Незалежная затормозит запуск "Северного потока – 2" Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Германия допустила к процессу сертификации украинских операторов и как Киев попытается помешать началу эксплуатации российско-германского проекта. 16 ноября, 16:41 Фото © ТАСС / DPA / Jens Büttner

Регулятор Германии допустил компанию "Оператор ГТС Украины" к участию в процедуре сертификации "Северного потока – 2", заявил её руководитель Юрий Макогон. "Приветствую решение немецкого федерального сетевого агентства BNetzA, допустившего к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток – 2" компанию "Оператор ГТС Украины!" — написал он в своём Facebook. По его словам, "ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС", и, конечно же, он сообщил о том, что у украинской стороны "есть веские аргументы — как технические, так и политические, — которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке".

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко также рассказал об участии его компании в сертификации российского газопровода. Перемога? Ну, если послушать Макогона, то да. Однако Украина не будет обладать правом вето при принятии решений немецким регулятором. А пригласить можно кого угодно — ранее о своём участии в процессе сертификации заявила польская PGNiG. И тоже без возможности как-либо влиять на итоговое решение.

Конечно, к "веским аргументам" как поляков, так и украинцев немцы формально должны прислушаться и рассмотреть их. Вот только сомнительно, что противники газопровода скажут что-то новенькое. Если бы такие причины на немцев действовали, они сами бы уже давно отказались от контракта, да и изначально не включились бы в него. Но ведь СП-2 — это не российский проект, а российско-германский, немцы вложили в него немалые деньги и отношение к нему никогда не меняли и не поменяют.

Вот если бы на последних выборах победили "Зелёные" и получили пост канцлера, можно было бы рассматривать возможный отказ Берлина от проекта. И то лишь теоретически — игнорировать интересы крупного бизнеса в угоду политике — дело чреватое. Но они уже точно не получат ключевого рычага управления, так что и говорить об этом нет смысла. Немцы уже давно всё решили, и газопровод будет сертифицирован в любом случае.

Для чего тогда этот цирк с приглашением ОГТСУ и "Нафтогаза" и победными реляциями Макогона и Витренко? Ну, надо же "обиженным" кинуть конфетку в утешение. Украинской власти сейчас это действительно нужно, в первую очередь в имиджевом плане. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи об отключении света в стране, посоветовав гражданам не слушать "сказки". Сказки ли? Уже даже мэр Киева Кличко говорит о том, что веерные отключения могут коснуться украинской столицы, многие эксперты об этом говорят. Они все сказочники?

Создаётся впечатление, что предстоящая зима для Украины буде далеко не сказочной. На этом фоне запуск СП-2 будет просто-таки ударом для украинской власти. Нужна хоть какая-то малюсенькая "перемога". Нужно до конца повторять как мантру: "Северный поток – 2" не будет запущен, мы его остановим, Запад с нами!"

Примерно так же они говорили про Крымский мост. До самого последнего момента — пока по нему не начали ездить. Только вот запуск Крымского моста принёс Украине лишь имиджевые потери, а запуск СП-2 принесёт потери вполне реальные: по последним данным Витренко, это $2 млрд.

Вся логика украинских властей заключается в том, что если нельзя остановить неизбежное, то нужно это максимально затянуть и отсрочить. Это вполне укладывается в жизненный принцип: "Что не съем, то понадкусываю". И надо отметить, что в данном случае ему следует не только Украина, но и вся шайка-лейка противников СП-2.

Собственно, те, кто не хочет выглядеть идиотом, как тот же президент США, когда ему надо оправдаться, говорит: а зачем воевать с трубопроводом, который уже построен? Однако тут есть и другой смысл: война со строительством "трубы" превращается в войну с её запуском, а далее — с её эксплуатацией.

Противники проекта не скрывают, что делают ставку на то, чтобы как минимум "располовинить" СП-2 согласно нормам третьего энергопакета ЕС. В том, что они завалят суды исками по этому вопросу, можно совершенно не сомневаться. Как и в том, что они будут максимально затягивать процесс сертификации.

Стоит напомнить, что обновлённую Газовую директиву ЕС имплементировали в немецкое законодательство и, если в процессе сертификации СП-2 она будет нарушена, начнутся судебные разбирательства. И это будет мина отложенного действия под газопроводом даже после того, как его наконец запустят.

Впрочем, у противников проекта есть ещё возможность оттянуть запуск минимум на полгода. Совсем недавно Bloomberg писал о том, что сертификация может затянуться до 8 мая 2022 года. По закону немецкий регулятор после получения документов по газопроводу должен вынести предварительное решение о сертификации в течение четырёх месяцев, то есть до 8 января. То есть он может сделать это раньше, но может потратить это время как раз на изучение "украинских веских аргументов". А после этого проект должна изучить Еврокомиссия — как раз на предмет соответствия европейскому законодательству. И хотя она также не может наложить вето, она, скорее всего, представит свои "веские аргументы", продлив таким образом сертификацию ещё на четыре месяца.

Что это даст противникам проекта, в первую очередь той же Украине? То, что предстоящей зимой, которую предвещают достаточно холодной, "Газпром" вынужден будет бронировать дополнительные объёмы украинской ГТС. А это значит, во-первых, что Киев заработает денег, во-вторых, чем больше будет транзита, тем больше Украина сама сможет получить газа по виртуальному реверсу, остановка которого грозит в итоге вообще оставить страну без газа.

Перемога? В общем-то, да. И имиджевая — Зеленский получает возможность ещё полгода вешать своим гражданам лапшу на уши про то, как он побеждает Москву с её "орудием гибридной войны". И экономическая — Украина получит денег и не замёрзнет.

Поражение ли это для СП-2? Ну, вообще-то, стоит напомнить, что его собирались ввести в эксплуатацию ещё 1 января 2020 года, так что лишние полгода роли уже не сыграют. Основная "битва" будет в 2024-м, когда истечёт действующий контракт с Украиной и Запад будет всеми силами продавливать его продление.

Зато можно не сомневаться, что, если сертификация СП-2 затянется, начнётся новый рост спекулятивных цен на газ. Кому от этого хуже — вопрос риторический. Если для Украины это вопрос выживания, то Европа сама себя сечёт назло России…

Авторы Дмитрий Родионов