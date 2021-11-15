Могут ли Варшава и Киев, объединившись, атаковать Белоруссию Что скрывается за военизацией границы между Белоруссией и Польшей и зачем Украина начала подготовку провокации в стиле керченского прорыва 2.0. 14 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе постепенно военизируется Западом. Кадры из лагеря голодающих и замерзающих беженцев облетели весь мир. И Британия нашла отличный повод отправить в Варшаву своих военных. "Небольшая группа военнослужащих Вооружённых сил Великобритании была развёрнута в соответствии с соглашением с Правительством Польши, чтобы изучить, как мы можем оказать инженерную поддержку для решения текущей ситуации на границе с Белоруссией", — сообщили в Лондоне. Кейсы обострения у границ Союзного государства в Белоруссии и на Украине вряд ли координируются из одного центра, считают политологи, но могут совпасть по времени в рамках гибридного противостояния. Всё это делается для остановки "Северного потока – 2", в котором так заинтересованы практичные немцы. Поэтому в ближайшие дни Россия может стать объектом очередных провокаций сразу по нескольким фронтам.

Британская The Mirror сообщила, что Великобритания подготовила оперативную группу численностью до 600 военнослужащих к развёртыванию на Украине в случае мнимого "вторжения" России. В её состав вошли бойцы спецназа и солдаты специального разведывательного полка, медики, инженеры, связисты, большую часть представляют десантники 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте.

Военные эксперты считают, что новости лишь озвучивают давний факт присутствия на Украине и в Польше британской разведки, военных инструкторов и спецназа.

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Директор Центра геополитики Кембриджского университета Брендан Симмс в октябрьском сборнике Baltic Review финского Университета Турку сожалел об ограниченных возможностях английского военного присутствия у границ России в Восточной Европе. "Теперь, когда долгое пребывание в Германии Британской Рейнской армии (BAOR) свёрнуто, Лондону следует изучить возможность создания Британской Балтийской армии (BAOB). В её обязанности должна входить защита не только Эстонии, но и всего региона Балтийского моря". Похоже, что Лукашенко позволил Западу начать второй раздел Польши.

Пока все гадают, как отнесётся к этому Брюссель и не станет ли этот конфликт началом разрушения монолита ЕС, спасает замерзающие семьи с детьми только Белоруссия. Минск отправляет на границу еду и брёвна для строительства временных жилищ для беженцев. Но западные СМИ не спешат показывать, как белорусы кормят мигрантов.

Ситуация имеет несколько схожих черт с грузинским конфликтом в 2008 году. В случае если Зеленского склонит к началу военных действий внутренняя оппозиция в лице националистов и олигархов, которые объединились сейчас против него. Поэтому наиболее вероятное развитие событий произойдёт в районе Чёрного моря со стороны Украины. Действия в Азовском ничего не решат. Списанные американские крейсеры "флота" Украины не представляют опасности. Цель Варшавы и Киева — вывести из равновесия Россию, заставить поддержать Белоруссию военным путём. Спровоцировав участие США и сил НАТО. Но на такой конфликт на Западе на 99% сегодня никто не готов. При этом руками поляков и украинцев Североатлантический альянс был бы рад затеять какую-нибудь заварушку Сергей Хатылев Военный эксперт

Ставки растут

Со всех сторон к границе подтягиваются войска: ЕС и Польша окружают силовиками, Украина пообещала провести на границе с Белоруссией учения. Москва и Минск начали подготовку к совместным учениям в Гродненской области, расположенной вблизи с местом дислокации ближневосточных беженцев.

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Политологи опасаются, что одновременно с возможным обострением на белорусско-польской границе в геополитическую игру вступит Незалежная. Кабмин Украины одобрил передислокацию военных кораблей из Чёрного моря в Азовское. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, "состоится передислокация военных частей, катеров и судов обеспечения ВМС ВС Украины. В частности, в Бердянск из Одессы, Николаева и Очакова, а также в Новые Беляры.

Вероятно, Киев решил воспользоваться ситуацией и устроить "керченский прорыв 2.0" по аналогии с событиями 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМСУ попытались без согласования с российской стороной проникнуть в Азовское море. Уже почти три года Россия не пропускает в Азовское море иностранные военные корабли. Это происходит на фоне присутствия флагманского корабля Шестого флота США Mount Whitney и эсминца Porter, которые в среду покинули грузинский порт Батуми и движутся в западную часть Чёрного моря. А в США тем временем 15 конгрессменов призвали Байдена вторгнуться в Донбасс.

Тяжёлая экономическая ситуация подталкивает Киев к созданию очагов напряжённости на границе с Россией. Если донбасский кейс чреват серьёзными потерями и пока не реализован, то организовать потопление собственных кораблей, чтобы отвлечь украинцев от внутреннего кризиса, Зеленский в силах, считает политолог Марат Баширов.

Россия ни на кого не собирается нападать, мы только защищаем своих граждан. Союзное государство создаётся уже почти 30 лет. Атаки на сближение Москвы и Минска связаны лишь с попыткой воспрепятствовать запуску "Северного потока – 2". Серьёзные страны — Германия и Франция — прекрасно понимают, что война, которая из информационной может в любой момент превратиться в реальную, несёт огромные риски уничтожения Европы. Если вы нападаете на Белоруссию, которая имеет договор с ядерной державой, то та может ответить соответствующим образом. Поэтому сейчас начались переговоры Шойгу и Лаврова с европейскими лидерами. А убогий флот Украины будет потоплен в случае провокаций. Газовый проект выгоден практичным европейцам. Всё это делается для создания шума Марат Баширов Политолог

Авторы Дмитрий Шестопалов