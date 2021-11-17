Британскую усадьбу Ходорковского отдали в залог швейцарскому банку за 6 млн фунтов

Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский заложил швейцарскому банку свою усадьбу стоимостью шесть миллионов фунтов стерлингов (более 585 миллионов рублей). Однако это вовсе не значит, что у олигарха внезапно кончились деньги. Как полагают эксперты, этот залог вполне может быть уловкой, которая гарантирует защиту от кредиторов, главным из которых выступает Россия.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, Ходорковский до сих пор должен российскому бюджету 18,7 миллиарда рублей. Отметим, что речь идёт о трёхэтажном особняке площадью 971 квадратный метр, расположенном в предместье Лондона. Олигарх приобрёл роскошный коттедж ещё в апреле 2015 года. В доме семь спальных комнат, шесть гостиных, пять уборных и целых два бассейна. Также на участке есть большой гараж, теннисный корт и оранжерея.







По данным RT, Ходорковский купил этот особняк через "сложную схему", в которой задействованы офшоры. Сообщается, что олигарх заложил поместье в пользу швейцарского банка UBS AG в марте текущего года. Как оказалось, компания ЮКОС работала с этой кредитной организацией ещё в середине 1990-х годов.