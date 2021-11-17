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Reuters: Запуск "Северного потока – 2" могут отложить до марта 2022 года

Такие сроки обуславливаются необходимостью создания "Газпромом" общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законом Германии.

17 ноября, 13:22

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может быть отложен до марта 2022 года из-за решения немецкого регулятора о приостановке лицензирования трубопровода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Правительстве Германии.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока – 2" может быть отложен до марта 2022 года", — сообщил собеседник агентства.

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По словам источника, это время необходимо для того, чтобы "Газпром" создал общество с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Германии.

Ранее Лайф сообщал, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочки".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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