Reuters: Запуск "Северного потока – 2" могут отложить до марта 2022 года

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может быть отложен до марта 2022 года из-за решения немецкого регулятора о приостановке лицензирования трубопровода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Правительстве Германии.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока – 2" может быть отложен до марта 2022 года", — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, это время необходимо для того, чтобы "Газпром" создал общество с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Германии.